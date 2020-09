Alexei Navalnii a iesit din coma si raspunde la comenzile medicilor

Alexei Navalnii a fost scos din coma indusa si este receptiv la comenzile medicilor, anunta reprezentantii spitalului din Berlin unde opozantul rus este internat.

Reprezentantii Spitalului Charite din Berlin au declarat luni ca starea lui Navalnii s-a imbunatatit, permitand medicilor sa il scoata pe acesta din coma indusa medical si sa-i reduca treptat ventilatia mecanica. Acestia au mentionat ca Navalnii este receptiv, dar "consecintele pe termen lung ale otravirii grave nu pot fi inca excluse".

Navalnii a fost in coma indusa in spitalul din Berlin de cand a fost transportat in Germania pentru tratament.

Alexei Navalnii este tratat in prezent intr-un spital din Berlin, dupa ce luna trecuta si-a pierdut cunostinta in timp ce era la bordul unui avion ce decolase din orasul siberian Tomsk. Inainte de imbarcare, opozantul rus bause un ceai la o cafenea din aeroport.

ziare.com