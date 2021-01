Situaţia politică a şefului CJ Iaşi este cel puţin la fel de complicată precum cea penală. Alte amănunte explozive din dosar

Preşedintele PNL Iaşi a fost informat oficial, ieri, că este cercetat de procurorii anticorupţie sub suspiciunea de luare de mită şi instigare la delapidare. „Voi veni de câte ori voi fi chemat la audieri. Am luat la cunoştinţă faptele de care sunt acuzat. Acum am luat act de solicitarea domnului procuror. Pot spune din capul locului că doresc soluţionarea cât mai rapidă a acestui caz, pentru că sunt nevinovat“, a declarat Costel Alexe la ieşirea din sediul DNA Bucureşti.

Cine este Bogdan Grecu

„În perioada martie-aprilie 2020, suspectul Alexe Costel, în calitate de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, suspect în cauză, mai multe produse din tablă (tablă cutată, ţeavă pătrată, ţeavă rectangulară şi rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme (haldă de zgură)“, se arată într-un comunicat al DNA structura centrală remis ieri presei.

Documentul precizează că produsele din tablă „ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic din dispoziţia persoanei din conducerea fabricii, suspect în cauză, iar remiterea lor ar fi fost disimulată sub forma unor contracte de sponsorizare fictivă“.

A doua persoană căreia i s-a comunicat ieri că a fost începută urmărirea penală împotriva sa este directorul general al combinatului siderurgic Liberty (fost Sidex până în 2018) din Galaţi, Bogdan Grecu. Surse judiciare citate de HotNews.ro afirmă că el este urmărit penal în dosarul fostului ministru al Mediului sub suspiciunea că i-ar fi dat mită lui Costel Alexe 22 de tone de tablă. Grecu, care este manager Liberty Galaţi şi Skopje (Macedonia de Nord), peste ambele uzine din Europa de Est ale gigantului britanic, este cer­cetat şi pentru delapidare, în legătură cu modul în care a scos această marfă din fabrică. Marfa a ajuns la Sculeni-Iaşi în aprilie şi iulie anul trecut la o firmă deţinută de (fosta) soţie a lui Costel Alexe, Raluca.

Preşedintele Consiliului Judeţean Costel Alexe şi Raluca Alexe au demisionat la notar, amiabil, chiar în preajma Crăciunului, nu se ştie dacă din cauza problemelor penale actuale ale soţului sau din cauza altor chestiuni personale anterioare celor legate de acest dosar.

Statutul PNL permite membrilor aleşi să fie urmăriţi penal inclusiv pentru fapte de corupţie

Procurorii nu au impus, cel puţin până în această fază a anchetei penale, niciun fel de măsuri restrictive, de genul sechestrului pe bunuri sau restrângerii libertăţii de mişcare. De asemenea, anchetatorii nu au luat nici vreo măsură menită să împiedice exercitarea funcţiei publice pe care o ocupă acum Costel Alexe, cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi.

Nici Statutul PNL nu impune vreo decizie din partea lui, odată demarată cercetarea penală. În capitolul referitor la membrii partidului, se precizează doar „retragerea sprijinului politic pentru reprezentanţii PNL care deţin funcţii numite în administraţia publică locală şi centrală împotriva cărora a început urmărirea penală“.

Aşadar, o chestiune de nuanţă, care însă îl salvează pe Costel Alexe acum: urmărirea penală de care vorbeşte statutul PNL este începută deja, oficial, de ieri, dar nu e vorba de o funcţie NUMITĂ, ci de una aleasă. În Statutul PNL, îşi pierd funcţia la urmărirea penală „reprezentanţii PNL care deţin funcţii NUMITE în administraţia publică locală şi centrală“.

Prevederea nu se aplică, aşadar, în cazul preşedintelui CJ Iaşi, funcţie în care Costel Alexe a fost ales, şi nu numit. Prin urmare, doar el poate să decidă dacă să rămână sau să renunţe la mandat. O demisie din partid sau o condamnare definitivă duc, potrivit Codului administrativ, la pierderea mandatului.

Totodată, în cazul în care asupra lui se va decide o măsură restrictivă (arest preventiv sau arest la domiciliu), în urma căreia, în mod evident, el nu-şi mai poate îndeplini sarcinile de serviciu, atunci prefectul va decide suspendarea sa din funcţie, urmată apoi de revocare, dacă perioada se prelungeşte. Abia în acest din urmă caz se poate decide vacantarea postului şi alegeri pentru funcţia de preşedinte al CJ Iaşi. Lucru care deocamdată nu intră nicidecum în discuţie.

Combaterea corupţiei din Statut, tratată cu muţenie de liderii PNL

Aşa cum am mai precizat, suspendarea din funcţie a unui preşedinte de CJ sau a unui primar poate fi dispusă de prefect în termen de 48 de ore de la comunicarea de către instanţă a impunerii arestului preventiv sau la domiciliu, potrivit art. 159 din Codul administrativ. Articolul 160 prevede, printre altele, că încetarea mandatului survine imposibilităţii exercitării atribuţiilor pe o perioadă de 6 luni dintr-un an calendaristic sau condamnării definitive prin hotărâre judecătorească la o pedeapsă privativă de libertate. Până la închiderea ediţiei, Costel Alexe nu a anunţat dacă ia în considerare să renunţe la funcţiile deţinute în partid şi/sau la cea de preşedinte al CJ.

Pe de altă parte, în ciuda scandalului şi a mediatizării masive, liderii PNL de la Centru au ignorat complet până acum scandalul iscat de miza celor 22 de tone de tablă contra 5,5 milioane de certificate „de poluare“. Nimeni din conducerea partidului nu a formulat vreo declaraţie faţă de începerea urmăririi penale pentru presupuse fapte de corupţie împotriva unui membru marcant alături de care au făcut puternic campanie înaintea celor două scrutine de anul trecut. În Statutul PNL, chiar la articolul 5, combaterea corupţiei este unul dintre obiectivele politice asumate de acest partid.

Vizita la Bucureşti a lui Costel Alexe a cuprins, fără doar şi poate, şi întâlniri politice. Este, aşadar, de aşteptat ca liderii centrali ai PNL să exprime poziţii publice faţă de această situaţie cel puţin delicată în care s-au văzut puşi.