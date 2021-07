Algoritmul TikTok este disponibil pentru vânzare. Ce trebuie să știe clienții

ByteDance a lansat o divizie numită BytePlus. Divizia se va ocupa exclusive de vânzarea tehnologiei TikTok. Asta include și algoritmul de recomandare. Clienții pot cumpăra, de asemenea, tehnologie de vizionare computerizată, efecte în timp real și traduceri automate, printre alte caracteristici.

BytePlus a fost lansat în iunie și are sediul în Singapore. Cu toate că se pare că are prezență în Hong Kong și Londra. De asemenea, compania caută să înregistreze mărci comerciale în SUA, deși nu este sigur dacă are o prezență americană în această etapă.

