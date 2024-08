Aliații muți

Nu am putea supraviețui o zi fără ei. Ne procesează deșeurile și le fac din nou utilizabile; fără apetitul lor colosal de ronțăială nu ar putrezi nimic. Ne purifică apa și ne mențin solul productiv. Alții ne sintetizează vitaminele în intestinul nostru, transformă lucrurile pe care le mâncăm în zaharuri utile și polizaharide și merg alături de noi la război cu invadatori externi corpului nostru care ne alunecă în esofag. Depindem total de ei pentru a smulge azotul din aer și a-l transforma în nucleotide și aminoacizi utili, esențiali pentru noi. Este o ispravă prodigioasă și care ar trebui sa ne bucure enorm. După cum remarca Margulis și Sagan, pentru a face același lucru industrial (cum se fac îngrășămintele, de exemplu), producătorii trebuie încălzească materiile prime la 500 de grade Celsius și să le strivească cu o presiune de trei sute de ori presiunea atmosferică (nu cred că am fi foarte bucuroși să avem oricare din condițiile astea în abdomenul nostru). Ei, în schimb, o fac continuu și fără agitație și, slavă Domnului, pentru că nici un organism mai mare nu ar putea supraviețui fără azotul pe care ni-l oferă. Mai presus de toate, continuă să ne ofere aerul pe care îl respirăm și să mențină atmosfera stabilă.

Nu am enumerat decât o parte pe lucrurile pe care le știm de mult timp. Vă mai spun doar că, în lumina celor mai recente descoperiri, aceiași aliați sunt esențiali în dezvoltarea unui creier sănătos și menținerea lui astfel pe parcursul vieții.

A venit momentul să vă întreb despre ce aliați misterioși am povestit până acum. O parte sigur ați ghicit de la primele rânduri. Vorbim despre bacterii. Da, da, bacteriile, care locuiesc în organismul nostru și care nu doar că ne țin în viață, ne țin în viață sănătoși. Este posibil ca bacteriile să nu construiască orașe sau să aibă vieți sociale interesante, dar vor fi aici când Soarele va exploda (ceea ce nu pot spune despre noi). Aceasta este planeta lor și noi suntem doar pe ea pentru că ele ne permit să fim. Bacteriile, nu uitați niciodată, s-au înțeles de miliarde de ani fără noi. Vă mai spun doar că tot ele au inventat fotosinteza și așa ne putem bucura de orice plantă care ne înconjoară, multă vreme după, și nu în ultimul rând, au fost originea generatorului nostru de energie. În numărul viitor vă povestesc ce știm despre cum, cele care ne populează intestinele, sunt esențiale pentru funcționarea creierului.

* „Life on earth is such a good story you cannot afford to miss the beginning… Beneath our superficial differences we are all of us walking communities of bacteria. The world shimmers, a pointillist landscape made of tiny living beings.” (Viața pe pământ este o poveste atât de bună, încât nu vă puteți permite să pierdeți începutul… Sub diferențele noastre superficiale suntem cu toții comunități de bacterii. Lumea strălucește, un peisaj pointilist format din ființe vii minuscule) Lynn Margulis

Bogdan Iliescu este medic primar neurochirurg la Spitalul de Neurochirurgie din Iași și președinte al Asociației Creierului Iași

