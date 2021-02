Cântăreţul american de muzică rock Alice Cooper a declarat că îi este dor de ''ritmul turneelor'' în perioada pandemiei de coronavirus, informează DPA.

''Am făcut o pauză de un an şi am petrecut mult mai mult timp cu cei patru nepoţi ai mei'', a declarat muzicianul în vârstă de 73 de ani în cadrul unui interviu acordat pentru DPA. ''Cu toţii trăiesc în Arizona şi îi văd tot timpul, dar sunt obişnuit să fiu în turneu cel puţin şapte sau opt luni. Mi-e dor de ritmul turneelor - trebuie să te dezobişnuieşti ca şi cum ai renunţa la un drog'', a spus artistul.

Alice Cooper, cu o carieră de peste cinci decenii în industria muzicală, se pregăteşte de lansarea, pe 26 februarie, a unui nou album, intitulat ''Detroit Stories'', şi speră că vaccinarea populaţiei va face posibilă reluarea turneelor. ''Cred că apariţia vaccinului oferă o şansă'', a spus acesta.

Celebru pentru vocea lui răguşită, recuzita şi efectele pirotehnice pe care le foloseşte pe scenă, Alice Cooper este supranumit ''părintele shock-rockului''. ''Vremurile pe care le trăim acum sunt mult mai şocante decât orice aş fi făcut eu vreodată'', a spus Alice Cooper.

''Pe vremuri, era uşor să-i faci pe părinţi să te urască retezând capete pe scenă'', a spus artistul referindu-se la o ghilotină pe care a folosit-o ca obiect de decor în spectacolele sale din anii 1970. În ciuda numeroaselor schimbări prin care a trecut industria muzicală, Alice Cooper a subliniat că muzica sa rămâne relevantă.

''Începând cu anii '60, singurul gen de muzică care a rămas este muzica rock'', a spus artistul american. ''Au existat punk, emo, grunge, dar trupele care umplu sălile de spectacole sunt în continuare Aerosmith, Guns N' Roses, Rolling Stones şi noi (trupa rockerului Alice Cooper, n.r.). Toate formaţiile care cântă hard rock''.