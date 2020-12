Alimentele, cea mai mare scumpire in luna noiembrie

Preturile de consum in luna noiembrie 2020 au crescut cu 2,1%, comparativ cu luna noiembrie 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

"Preturile de consum in luna noiembrie 2020 comparativ cu luna noiembrie 2019 au crescut cu 2,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,7%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2019 -noiembrie 2020) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2018 -noiembrie 2019), calculata pe baza IPC, este 2,8%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,5%", arata datele INS.

Marfurile alimentare s-au scumpit in noiembrie 2020 cu 3,81%, fata de noiembrie 2019, serviciile cu 2,77%, iar marfurile nealimentare cu 0,78%.

Dintre marfurile alimentare, in luna noiembrie a acestui an fata de decembrie 2019, cel mai mult s-au scumpit: fasolea boabe si alte leguminoase, cu 17,22%, si faina, cu 7,37%. In aceasta perioada cel mai mult s-au ieftinit cartofii, cu 30,2%.

Aflati amanunte de pe ziare.com.