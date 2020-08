Alpinist mort în munții Făgăraș după ce a căzut în gol 400 de metri din piatră în piatră

Un turist în vârstă de 40 de ani a murit în această seară, în munții Făgăraș, după ce a căzut de la 400 de metri înălțime. Bărbatul era din București și se afla singur pe munte. El încerca să escaladeze o creastă.

Ion Sănduloiu, șeful Salvamont Argeș: Am fost anunțați prin 112 referitor la un turist... Apelanta care ne anunța a spus că l-a văzut căzând exact ca un bolovan din piatră în piatră, de pe un perete. Colegii mei s-au deplasat la locul accidentului și era clar că a căzut foarte mult pentru că avea multiple traumatisme. Am sperat că putem să-l livrăm în viață elicopterului. A supraviețuit până a venit elicopterul, era inconștient, dar leziunile au fost incompatibile cu viața și a decedat. Era pe un traseu de alpinism, numai că alpinismul se face împreună cu un coechipier și cu asigurări. Or, se pare că domnul era un experimentat al muntelui, mergea pe munte, dar a ales să meargă singur și s-a întâmplat ce nu trebuia să se întâmple. Când l-am găsit era inconștient. Sunt foarte multe situații în care muntele este tratat cu superficialitate. Nu reușim să-i facem să înțeleagă că nu trebuie să trateze munții așa cum sunt tratați. Nu e cazul acum! Domnul care din păcate a decedat era echipat cum trebuie. Numai că ceea ce și-a ales să facă nu era de făcut în felul acesta – fără asigurări, fără un coechipier.