Alpinistii Horia Colibasanu, Marius Gane si Peter Hamor au oprit expeditia de pe muntele Dhaulagiri

Alpinistii Horia Colibasanu, Marius Gane si Peter Hamor au ajuns in siguranta in Tabara de Baza a muntelui Dhaulagiri (Nepal), dupa ce au fost surprinsi in cort de o avalansa in noaptea de duminica. Cei trei au anuntat ca vor opri expeditia si se vor intoarce acasa.

Avalansa a durat cateva zeci de secunde si i-a ingropat sub un strat de zapada de peste un metru, transformand ascensiunea intr-o cursa contra-cronometru pentru supravietuire, se arata intr-un comunicat de presa, de miercuri seara, transmis de reprezentantii alpinistului Horia Colibasanu.

"Nu ni s-a mai intamplat vreodata sa vina avalansa din lateral. La un moment dat probabil zapada a cazut peste peretele de gheata care ne proteja. Ne-a strivit pur si simplu inauntru. Am incercat sa opunem rezistenta ca sa pastram un mic buzunar de aer in jurul gurii. (...) S-a oprit avalansa. Era complet intuneric si, desi eram toti trei in acelasi cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a facut liniste. Tot ce am putut sa fac a fost sa caut cat de repede briceagul in buzunarul de la piept. Stiam ca aceasta e procedura in caz de avalansa peste cort. Daca nu tai panza, nu ai cum sa iesi. Simteam ca se termina aerul. Am scos briceagul, am taiat cortul. A trebuit sa imping prin acel metru de zapada ca sa ies afara. Eram foarte incarcat cu adrenalina. Am reusit sa ies cu o mana in fata, mana cu briceagul, (...) sa respir", a declarat Horia Colibasanu.

Horia Colibasanu a declarat ca expeditia va fi oprita.

"Pe baza celor intamplate si a prognozei de vreme am decis sa oprim expeditia, riscurile sunt nejustificat de mari si preferam sa ne intoarcem acasa", a mai declarat Colibasanu.

