Alt tip de mizerie la Apele Române: Concurs anulat pentru că singura participantă a luat notă prea mare

Florina Rus, inspector la Administrația Bazinală Someș-Tisa: „Sunt angajata instituției din 2007, an în care am terminat și Facultatea de Georgafie, specializarea de Hidrologie, ulterior am urmat și un master de gospodărire a apelor, studii postuniversitare. Conducerea, împreună cu colegii din departament, m-au propus pe mine pentru a prelua funcția de conducere. Directorul de la acea vreme, cred că este un an deja: mi-a spus, uite Florina, de la centru, persoana cutare este propusă pentru a ocupa postul de șef, își doreste acest lucru și ai următoarea variantă, ori îți dai demisia de bună voie din funcția de conducere, ori cealaltă variantă este de a scoate postul de șef la concurs. Am întrebat care este criteriul pentru care dânșii doresc înlăturarea mea. Zice, în afară de criteriul politic, momentan, nu primează nimic. M-am prezentat și spre surprinderea și indignarea conducerii, am reușit să-l și iau.”

Florina Rus a obținut la concurs punctaj aproape maxim: 95 de puncte din 100. Concursul a fost contestat însă de șeful interimar și ulterior, anulat. Fosta șefă a Administrației Bazinale Someș Tisa explică la rândul său ce s-a întâmplat atunci.

Ioana Diaconescu, fost director la Administrația Bazinală Someș-Tisa: „Una din suspiciuni este că a avut notă foarte mare, foarte posibil, ar fi fraudat concursul. Asta s-a vorbit cel mai mult atunci când s-au făcut verificări și au studiat filmări din timpul concursului. Dar eu asta nu am spus-o nimănui niciodată, pentru că eu în sinea mea nu cred și nu am vrut să jignesc pe nimeni gratuit dacă nu sunt convinsă de ceva. Domnul Valentin Avram a pus în funcție când s-a organizat concursul, pe perioada concursului, a fost dat cu o perioadă pe maximum 90 de zile. Rezultatul concursului toți îl anticipam în altfel... (Reporter: V-ați asteptat să fie anulat?) În momentul în care o comisie dă o rezoluție că concursul nu este legal, și cu viza juridicului, în mod normal o pui în aplicare, asta e singura ta treaba, nu mai ai ce comenta. (R: Domnul Valentin Avram ce notă a avut? Deci nu a participat?) Nu a participat, nici vorbă.”

