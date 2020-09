Alți 17 muncitori vietnamezi depistați pozitiv COVID-19 la Conest

24 de muncitori vietnamezi sunt internați, în total, în acest moment, în spitale COVID-19 din Iași, cu forme ușoare și medii ale infecției. Managerul grupului de muncitori vietnamezi asigură comunicarea între companie și angajații internați, dar facilitează și comunicarea cu medicii De la izbucnirea pandemiei în luna martie, Conest are ca prioritate sănătatea angajaților *Conest asigură beneficiarii că toate proiectele continuă

„Betoanele nu se pot turna prin telemuncă”, Irinel Tofan, director general Conest.

Mesajul muncitorilor vietnamezi internați în spitale COVID-19 din Iași

„În numele lucrătorilor vietnamezi, aș dori să mulțumesc companiei Conest pentru că am lucrat aici și lucrez de 3 ani. Conest este o companie mare și bună cu care majoritatea angajaților doresc să lucreze. Am fost foarte norocoși să facem parte din echipa Conest timp de 3 ani. Am fost tratați cu amabilitate și prețuire.

La început oamenilor le-a fost puțin frică să meargă la spital, dar după s-au simțit din ce în ce mai bine. Acuma nu sunt îngrijorați. Conest a avut grijă de ei bine și a acționat cu rapiditate pentru situația sensibilă provocata de COVID-19. Suntem recunoscători pentru omenia cu care ne-ați tratat și ne tratați.

Starea colegilor mei vietnamezi, de sănătate și de spirit, este una bună, datorită grijii pe care o au medicii. Ei vorbesc cu familiile lor în fiecare zi, iar cei dragi lor nu mai sunt ingrijorați. Condițiile spitalului sunt foarte bune. Medicii și asistentele au dat dovadă de profesionalism.

Majoritatea le recomanda colegilor să lucreze la Conest. Sunt deschiși să lucreze pentru Conest oricând va fi nevoie.

Mulțumesc!”, Vi Vi Tuan, managerul echipei de muncitori vietnamezi.

Compania Conest, una dintre cele mai mari companii de pe piața construcțiilor din Moldova, a acordat încă de la începutul pandemiei, în luna martie, cea mai mare importanță protejării sănătății angajaților. Sunt peste 500 de locuri de muncă pe care le-am păstrat în toată această perioadă. Suntem și un contribuabil important la bugetul de stat. Măsurile luate permanent au vizat asigurarea stocurilor de măști, mănuși și dezinfectant pentru toți angajații. Am realizat cu firme specializate igienizarea și dezinfectarea periodică a spațiilor de birouri, a mijloacelor de transport utilizate pentru salariați. Toți angajații Conest au fost instruiți cu privire la normele de igienă recomandate de autorități în această perioadă. Am respectat normele de distanțare impuse de autorități pentru activitățile din construcții desfășurate în aer liber.

Măsuri speciale pentru grupul muncitorilor vietnamezi

Conest a acordat, așa cum am precizat și pe data de 19 septembrie, o atenție sporită grupului format din 52 de muncitori vietnamezi. Au lucrat în echipe distincte pe șantierele Conest. În același timp, în permanență s-a lucrat în spații deschise asigurând normele de distanțare. Transportul muncitorilor a fost făcut cu respectarea normelor de distanțare, fără ca angajații vietnamezi să interacționeze cu ceilalți angajați. Nu au părăsit incinta șantierelor și nu au intrat în spații publice. Compania le asigură mesele prin servicii de catering.

Conest a aplicat și măsura testării periodice a angajaților ca măsură de prevenire a răspindirii infecției cu COVID-19. Din păcate, așa cum s-a întâmplat în toate domeniile de activitate, în Iași, în țară și în lume, la testarea de rutină din 19 septembrie, 21 din cei 52 de angajați vietnamezi au ieșit pozitiv la teste. Am luat atunci măsurile indicate de autorități, măsuri pe care le-am făcut publice prin intermediul unui comunicat de presă difuzat pe 19 septembrie.

Ne așteptăm să apară și alte cazuri întrucât am ținut permanent legătura cu medicii și am efectuat testări periodice. Astăzi, vineri 25 septembrie, au venit rezultatele testelor pentru 28 de muncitori vietnamezi. 17 muncitori din cei 28 retestați au ieșit pozitiv. 11 sunt în continuare izolați. S-au luat toate măsurile prevăzute de legislația sanitară.

Conducerea companiei Conest ține să informeze că păstrăm permanent legătura cu muncitorii vietnamezi internați prin intermediul managerului lor, cunoscător de limbă engleză. Trimitem periodic, la recomandarea medicilor, pachete cu fructe, ne îngrijim să aibă cele mai bune condiții și să revină sănătoși în activitate.

Parteneriatul Conest - Vietnam este unul pe termen lung

„Criza forței de muncă nu este resimțită doar pe plan local, ci recunoscută la nivel național. S.C. CONEST S.A. a făcut continuu demersuri de a atrage forța de muncă din România prin intermediul canalelor de comunicare și a parteneriatului cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, demers ce a demonstrat cele descrise mai sus. Pasul următor a fost de a extinde căutările la nivel internațional cu rezultatul colaborării Conest - Vietnam de mai bine de trei ani.

Deși continuăm demersurile de a atrage forța de muncă la nivel național, avem în vedere lucrători în construcții cu dorința de a munci, indiferent de țara de proveniență. Parteneriatul Conest - Vietnam este unul pe termen lung, lucrătorii vietnamezi fiind forță de muncă sigură și constantă în îndeplinirea contractelor.”, Mariana Ștefan, director de Resurse Umane Conest.

„Este logic că lipsa bruscă a 24 de muncitori, în primă fază și acum 52, să genereze probleme de personal, dar ne preocupăm să aducem echipe noi în șantiere.

Starea generală a șantierelor este una bună și facem eforturi să o păstrăm așa în continuare. Betoanele nu se pot turna prin telemuncă și pe această cale rog toți Beneficiarii și comunitatea în care activăm, să înțeleagă obiectiv că zi de zi ne expunem multor riscuri. Dar o facem cât mai responsabil, cu încredere, și țelul nostru este să ne facem bine treaba în toate șantierele” Irinel Tofan, director general Conest.