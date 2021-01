"Am întrebat... măcar să ne spună morții". Groază printre rudele pacienților de la Matei Balș

Puțin după ora 7:00. Mașinile vechi de pompieri inundă cu fum înnecăcios strada strâmtă a spitalului Matei Balș. Drapelul Uniunii Europene flutură deasupra unei intrări. Spre bariera care duce spre clădirea incendiată... e agitație. Pe trotuare se amestecă jandarmi, polițiști, ziariști și oameni disperați care așteaptă vești despre rudele internate și mutate prin spitalele din Capitală.

- Tot ne spune că o să iasă, o să iasă cineva... Nu iese nimeni! Măcar să spună de cei decedați sau ceilalți dacă i-au dus unde i-au dus...

- În acest moment știți unde este unchiul dumneavoastră?

- Nu știu! Nu știm nimic!

- Ați întrebat?

- Am întrebat și pe doamna polițistă. Aici a zis c-o să vină la Triaj... N-a coborât nimeni nici la Triaj. Acum văd că încep vaccinările... Și așteptăm!

- Cine v-a anunțat?

- Am văzut la televizor! Nu ne-a anunțat nimeni!

- Trebuie să mai așteptați, să vină un medic la poartă să vă dea informații!

- Știți dacă tatăl dumneavoastră este în viață acum?

- Nu știm! De unde să știm, dacă nici ei nu știu?

- Unde a fost internat?

- Exact la Pavilionul 5, la parter, unde s-a întâmplat incendiul! Salonul 72! Nu ne-a zis nimeni ce saloane au fost afectate! Iar acum am vorbit cu doamna de la triaj, a zis că nu are lista, că nu-i spune nimeni nimic... Am întrebat... măcar să ne spună morții.

În jurul orei 9, un jandarm vorbește cu rudele derutate. N-are multe informații... Tensiunea e însă mare. Și orice vorbă oficială contează, motivează, trezește și întreține speranțe...

- Știți, cumva, spitalele unde i-au dus pe cei care trăiesc?

- Sunt patru spitale din ce am înțeles: Sfântul Ioan, Sfântul Pantelimon, Floreasca și mai e unul. Marius Nasta!

- Vă rog frumos să-mi spuneți dacă mai este în acest spital!

- Chiar nu am de unde să știu... O să vă comunice din partea spitalului!

După ore întregi de căutări, întrebări și zeci de apeluri, pentru câțiva insistența a dat roade: și-au găsit rudele.

