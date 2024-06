Am participat la o întrunire a „Martorilor lui Iehova”. Comunitatea din Iași numără 600 de persoane -GALERIE FOTO

,,Martorii lui Iehova”, una dintre cele mai controversate organizații religioase din lume, are la Iași o comunitate de aproximativ 600 de persoane. Pe 5 iunie, am participat la una dintre întrunirile zilnice de la Sala Regatului, situată vizavi de magazinul Kaufland din Podu de Piatră.

Congregația la care am ajuns noi și-a desfășurat activitatea la parter, începând cu ora 18:00. În fiecare după-amiază, zeci de membri ai ,,Martorilor lui Iehova”, împreună cu familiile, se adună acolo pentru a asculta predicile publice.

Întâlnirile din cursul săptămânii au ca scop înțelegerea de către martori a responsabilității de a predica. Astfel, timp de două ore au fost prezentate teme și au avut loc discuții între participanți, fiind simulate și situații care pot fi întâmpinate în predicările publice ori de pe teren (de la ușă la ușă). Spre final, martorii au studiat verset cu verset activitatea discipolilor lui Hristos, așa cum este redată în Biblie, prin intermediul unui material video. Activități similare se întâmplă în general, în cursul săptămânii.

În weekend, după cum am aflat de la Ciprian Romaniuc, reprezentant al organizației, se prezintă câte o cuvântare ce vizează în mod deosebit aspecte biblice ori sociale, pe lângă aplicațiile practice bazate pe principiile Bibliei și ,,Turnului de veghe”, adică o revistă pe care membrii o folosesc foarte mult (se studiază Biblia cu ocazia analizei acestor articole).

Comunitatea ,,Martorii lui Iehova” din Iași

În județ există aproximativ 600 de martori a lui Iehova. Aceștia sunt împărțiți în opt congregații, dintre care una se adresează persoanelor cu deficiențe auditive (limbajul semnelor) și patru sunt situate în zonele limitrofe ale Iașului (Ciurea, Miroslava, Tomești și Lunca Cetățuii). În cursul săptămânii, la astfel de întruniri participă aproape 100-150 de persoane/ congregație.

,,Noi am fost prima organizație religioasă la nivel mondial care a oprit întrunirile când a început coronavirusul, înainte de ceea ce au făcut autoritățile. Am trecut în mediul online, iar lucrul acesta a durat până în 2022, când am reluat treptat întrunirile, începând cu «mărturia publică». În momentul acesta putem spune că ne desfășurăm activitatea exact cum se întâmpla și înainte de pandemie”, a spus Ciprian Romaniuc.

În plus, așa cum a transmis reprezentantul, fiecare martor al lui Iehova predică pe teren în funcție de situația personală, de dorință și timp disponibil.

,,Nu se fac echipe organizate, se decide de comun acord cu câte un alt colaborator să se iasă la predicare. Nu este o chestiune controlată. Adică dacă eu am o oră, două libere, și vreau să ies, nu trebuie să anunț pe nimeni. Perioada coronavirusului ne-a obișnuit și cu interacțiunile online, purtăm discuții și pe Zoom sau alte platforme, în special cu persoanele aflate la distanță. Chiar și în timpul întrunirilor se transmite live totul. Suntem activi”, a adăugat Ciprian Romaniuc.

De asemenea, mitul conform căruia martorii ar primi bani a fost dezmințit de Ciprian Romaniuc. ,,Pentru activitățile din cadrul congregației nimeni nu primește bani, nici salariu. Toată activitatea noastră e voluntară, indiferent că ne referim la predicare, întruniri sau construirea de Săli ale Regatului”, a afirmat acesta.

Principalele particularități ale acestei credințe

,,Martorii lui Iehova” au speranța că Dumnezeu va aduce aici, pe Pământ, o lume mai bună, nu în ceruri. În plus, se adresează lui ,,Iehova” de nenumărate ori, acesta reprezentând numele lui Dumnezeu pentru ei. Mai mult, martorii nu cred în Sfânta Treime, ci în Dumnezeu Tatăl și Iisus fiul.

,,Numele lui Dumnezeu, Iehova, apare în Biblie de 7000 de ori. Faptul că ne numim așa chiar confirmă că folosim acest nume. Publicațiile noastre îl folosesc, site-ul nostru tradus în 1090 de limbi…Este cel mai tradus site din lume. Și folosim numele lui Dumnezeu, asta e o diferență. Altă diferență este că noi îl considerăm pe Dumnezeu, Creatorul, și pe Iisus, fiul lui Dumnezeu. Celelalte religii creștine se referă la dogma trinității. Considerăm că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus. Altă diferență constă în speranța noastră că Dumnezeu va face aici, pe pământ, o lume mai bună. Nu Dincolo. Credem în rugăciunea «Tatăl nostru» care spune «precum în cer, așa și pe Pământ»“, a adăugat acesta.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a deveni martor. Procesul poate dura ani de zile

Atât pentru copii, cât și pentru adulți, pentru a accede la ,,Martorii lui Iehova”, studierea Bibliei este obligatorie. Ulterior, adepții trebuie să aplice ceea ce au învățat (poate presupune schimbarea radicală a gândirii și a comportamentului), și mai apoi să se boteze. Întreg procesul, așa cum a subliniat Ciprian Romaniuc, poate dura de la doi la douăzeci de ani.

,,Se studiază Biblia pe o perioadă de timp și dacă persoana care studiază Biblia cu martorii lui Iehova e convinsă că vrea să împărtășească ceea ce fac martorii, se poate, printr-un botez care se poate organiza cu ocazia întrunirilor noastre, să devină martor al lui Iehova.

Procesul acesta este îndelungat, în cazul unora ține doi ani, în cazul altora și douăzeci de ani. Depinde de progresul fiecăruia. Cine devine martor al lui Iehova trebuie să corespundă anumitor criterii de moralitate. Să fie căsătorit legal cu persoana cu care trăiește, să-și însușească credința biblică în ceea ce privește speranța, să aibă dorința ca la rândul lui să predice vestea bună, asta este și o poruncă de a lui Iisus, «duceți-vă și faceți discipoli», și normele morale, să nu aibă vicii, pe astea orice credință le impune. Doar că trebuie respectate”, a spus reprezentantul.

Dacă ne raportăm la căsătorii, martorii nu interzic ca partenerii să aibă convingeri diferite. De altfel, nici copiii nu sunt obligați să urmeze credința părinților.

,,Orice martor se poate căsători cu cine vrea. Este ideal ca partenerul de viață să-ți împărtășească convingerile, familia poate avea în felul acesta obiective spirituale comune, iar copiii cresc într-un mediu unit însă martorii decid/aleg personal în privința aceasta, atât partenerul de viață, cât și ce vor să urmărească ca familie din punct de vedere spiritual.

Fiecare e liber să-și aleagă credințele religioase. Trebuie să se convingă personal de adevărul biblic și să-l urmeze”, a conchis acesta.

