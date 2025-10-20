Am scăpat de dictatura comunistă impusă de Ceaușescu, dar de cea a magistraților pare imposibil!

România este, în definitiv, o republică condusă de Parlament și Președinte; nu este o republică judecătorească, așa cum arată lucrurile în prezent. Parlamentul și Președintele, după cum arată Constituția, trebuie să poată reglementa vârsta de pensionare a magistraților exact așa cum o face în cazul celorlalte categorii sociale. Altfel, vorbim de dictatura magistraților – un stat capturat de noii boieri.

Mihail Udroiu are 48 de ani. După toate standardele din lumea asta, este încă tânăr și încă mai poate munci cel puțin 20 de ani de acum încolo. Recent însă, a depus cerere de pensionare. Fiind judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitarea sa a fost doar o formalitate, iar de la 1 noiembrie va fi eliberat din funcție.

Iulian Marian, personaj fictiv, folosit doar cu titlu de exemplu, considerăm că este de profesie medic și are tot 48 de ani. Ar vrea și el să se pensioneze. Fiind doar medic, dorința lui de a se pensiona va rămâne, cel mai probabil, un vis. Iulian ar fi putut să se pensioneze doar dacă s-ar fi îmbolnăvit grav și nu și-ar mai fi putut exercita profesia. De ce, în cazul lui Udroiu, s-a putut, iar în cazul lui Iulian Marian nu se poate?

Magistrații care s-ar grăbi să răspundă la această întrebare relativ simplă ar da răspunsuri extrem de complicate, unele dintre ele chiar mistice. Pe fond însă, chestiunea este cât se poate de simplă. Udroiu face parte din rândul magistraților, castă care a confiscat pur și simplu o bună parte din statul român, iar Iulian Marian este doar medic.

Chiar dacă ambele profesii necesită studii comparabile și continue de-a lungul vieții, cea de medic nu are avantajul de a fi putere în stat. Are putere asupra sănătății oamenilor, dar asta nu-i conferă decât un control limitat asupra momentului pensionării și asupra veniturilor pe care le va avea după ce nu va mai munci. Magistrații sunt însă boierii moderni. Ei au putere deplină asupra lui Vodă. Dacă ceva nu le convine, îi taie capul sau îl vând la Înalta Poartă. Ceilalți – profesorii, inginerii, muncitorii, care contribuie la salariile și la pensiile grase ale magistraților – nici nu contează. Sunt ca niște gândaci, unii care, dacă apar în locuri nepotrivite, trebuie pur și simplu striviți.

Greva ilegală, ce durează de mai bine de 50 de zile, fără ca statul să le afecteze într-un fel sau altul drepturile salariale, este exact exemplul de sfidare față de societatea în slujba căreia se află. Protestul judecătorilor și al procurorilor este provocat de anunțul de reformare a profesiei în privința vârstei de pensionare și a cuantumului veniturilor cuvenite la ieșirea din câmpul muncii.

În sine, modificările prevăd creșterea treptată a vârstei de pensionare până la egalizarea cu celelalte categorii profesionale și reducerea pensiei până la valoarea ultimelor salarii nete. În cazul omului obișnuit, cum este și cel al medicilor, pensia de stat va fi de cel mult 45% din nivelul salariilor nete din ultimele luni.

Binevenita echilibrare față de celelalte categorii profesionale, preconizată a fi impusă de Guvernul Bolojan, le-a căzut însă foarte greu magistraților, care acum par hotărâți să răstoarne casa. Nu le pasă dacă va lua foc, dacă va fi inundată sau furată – dacă ei nu-și primesc drepturile exact așa cum sunt ele, nealterate de nimic, atunci să fie prăpăd.

Asta devoalează că statul este capturat și nimic nu mai funcționează normal. Situația, așa cum este ea acum, este fără urmă de ieșire. Magistrații par că nu vor ceda, iar statul pare că nu-i vede. Ideea este că, dacă nu se va face ordine, atunci această stare de spirit va conduce la o radicalizare și mai mare în rândul societății, iar populația nemulțumită va înclina și mai mult balanța către zona extremistă. Mai mult, falia va fi speculată de forțe ostile, cum este Rusia, care nu va avea decât de câștigat din această degringoladă. Modul cum s-a ajuns ca magistrații să aibă astfel de privilegii și drepturi este, de acum, istorie; nici nu are rost să mai fie pus în discuție. Contează doar cum putem face ordine în acest haos și cum putem echilibra puterile care stau în fruntea statului.

Asta ar trebui să fie misiunea partidelor parlamentare, a președintelui, a premierului și a oricărui om normal la cap. România este, în definitiv, o republică condusă de Parlament și Președinte; nu este o republică judecătorească, așa cum arată lucrurile în prezent. Parlamentul și Președintele, după cum arată Constituția, trebuie să poată reglementa vârsta de pensionare a magistraților exact așa cum o face în cazul celorlalte categorii sociale.

Altfel, vorbim de dictatura magistraților – un stat capturat de noii boieri.

