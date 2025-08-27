Amânări ciudate de licitații înainte de scandalul achizițiilor microbuzelor cu peste 200.000 euro bucata. După ce s-au fript cu acestea, cei de la CJ suflă acum în toate licitațiile

Ultima procedură prin care Consiliul Județean încerca să achiziționeze încă trei microbuze pornind de la 3,8 milioane de lei a fost anulată. Câteva ciudățenii însă și înainte de această anulare.

Scandalul achiziției celor 26 de microbuze electrice de mărime medie (16 locuri pentru pasageri) cu un milion de lei bucata a lăsat urme adânci la Consiliul Județean: două proceduri de licitație pentru cumpărarea unor autovehicule similare au fost anulate din motive neclare.

Cu banii rămași de la licitația derulată anul trecut, respectiv cu 3,8 milioane de lei, CJ a inițiat o nouă procedură, pentru încă 3 mașini similare. Asta s-a întâmplat în februarie, dar licitația a fost anulată în aprilie, pe motiv că niciunul dintre cei trei ofertanți înscriși nu ar fi îndeplinit condițiile. Curios e că printre aceștia se afla și Aveuro International, firma din Prahova care a câștigat licitația pentru lotul de 26 de microbuze școlare.

A doua anulare s-a făcut pentru „alinierea la prețul pieței”

Procedura a fost reluată la sfârșitul lunii iulie, cu doar câteva zile înainte de izbucnirea scandalului microbuzelor scumpe. A fost anulată și de data aceasta, chiar după expirarea termenului de înscriere a intențiilor de participare. Ofertele depuse urmau să fie evaluate până la sfârșitul toamnei.

Licitația a fost sistată după ce președintele CJ a emis o dispoziție (nr. 663/25 august 2025) de anulare „motivat de actualizarea pieței în materie de microbuze electrice și alinierea la prețul pieței pentru asigurarea transparenței procedurii de achiziție”.

De remarcat că ambele proceduri au fost contestate de o firmă din București, Pacific Electric Bus SRL, care a mai livrat microbuze electrice unor primării din județ. În sesizarea adresată Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, firma respectivă a invocat printre altele limitarea la 6,80 metri a lungimii maxime a autovehiculelor – care, întâmplător sau nu, este lungimea maximă a vanurilor Ford. Mai exact, 6,704 metri, potrivit paginii producătorului.

Lungimea e tot ce contează

Contestația se raporta la o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe baza căreia „specificațiile tehnice ar trebui elaborate în așa fel încât să se evite restrângerea în mod artificial a concurenței prin cerințe care favorizează un anumit operator economic, în sensul că preiau caracteristicile esențiale ale produselor, serviciilor sau lucrărilor oferite în mod obișnuit de acel operator economic”.

Anterior, Consiliul Județean a răspuns sec la o solicitare de clarificări: „Termenii de referință fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor – considerate de Autoritatea contractantă (respectiv de CJ, n.r.) ca fiind minimale și obligatorii –, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică”. În consecință, cerința privind lungimea microbuzelor rămâne neschimbată, între 5,8 și 6,8 metri, conchide răspunsul CJ afișat pe pagina licitației anulate.

Șefii CJ nu mai vor să vadă nimic verde

Scandalul microbuzelor super scumpe s-a rostogolit și în ședința de ieri a plenului CJ. „Este important să achiziționăm microbuze școlare. Nu e nevoie să fie electrice, dar trebuie să existe mijloace de transport”, a declarat președintele Costel Alexe în deschiderea ședinței de plen. El a dat exemplul comunei Dagâța, unde a lăsat să se înțeleagă că nu există stații de încărcare. „Este treaba Consiliului Concurenței sau a altor instituții abilitate ale statului să verifice ce s-a întâmplat pe la Guvern cu aceste ghiduri care au fost respectate întru totul”, a declarat pe un ton agitat șeful CJ.

„Aș dori să nu confundăm oportunitatea și legalitatea unui proiect de hotărâre votat de deliberativul Consiliului Județean cu procedura de achiziție a acestor microbuze, dumneavoastră încercând practic să spuneți că, odată ce noi am votat acest proiect de hotărâre, practic ne-am asumat și legalitatea achiziției. Sunt două noțiuni disjuncte: noi votăm aici proiecte în calitatea pe care o avem, deliberativă, urmând ca implementarea efectivă, execuția, să o faceți dumneavoastră ca aparat executiv, împreună cu cei doi vicepreședinți cu care colaborați”, a declarat Cristian Stanciu, liderul grupului consilierilor PSD.

Președintele Costel Alexe a negat că ar fi transmis o asemenea idee, amintind că și pentru spitalul mobil au votat consilierii județeni în unanimitate – dar omițând că cei liberali au formulat ulterior o plângere penală (clasată la începutul acestui an), iar achiziția nu a mai fost decontată din fonduri europene.

Ghidurile sunt de vină

Șeful CJ a răbufnit însă după ce un consilier social-democrat l-a întrebat ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan, care s-a oprit la sfârșitul săptămânii trecute la Iași într-o vizită neoficială – cum a caracterizat-o chiar Costel Alexe. El a dat vina pe miniștrii PSD pentru nerealizările Iașului – Transporturi, pentru lipsa hotărârilor de guvern pentru centurile Uricani și Podu Iloaiei, Sănătate, pentru lipsa finanțării proiectelor spitalelor de Boli Respiratorii și de Medicină Cardiovasculară – și a prezentat o serie de înregistrări video în care fostul premier Marcel Ciolacu anunța alocarea a 250 de milioane de euro din PNRR pentru achiziționarea a peste 1200 de microbuze electrice pentru elevi.

„Ghidurile (solicitantului de finanțare, n.r.) au fost făcute de Ministerul Educației și de alte ministere, nu de către Consiliul Județean de la Iași”, a ținut să sublinieze șeful CJ la finalul discuțiilor prelungite din debutul ședinței ordinare, derulate în special pe subiectul microbuzelor electrice.

