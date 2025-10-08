Amendă uriașă dată unei cunoscute firme din Iași din cauză că folosea propria marcă înregistrată. Exces de zel?

Un producător ieșean de mezeluri a fost aspru sancționat de Protecția Consumatorului pentru un slogan care în fond nu însemna nimic. Inspectorii au considerat drept practică înșelătoare ceea ce judecătorii au apreciat că nu reprezintă decât un nume de marcă.

În timpul unui control efectuat în septembrie 2023, inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului (CRPC) au găsit produse ale M&R, pe eticheta cărora, deasupra denumirii produsului, era menționată sintagma „Felie de Energie”.

„Felia de energie” nu le-a inspirat încredere inspectorilor

Inspectorii au apreciat că aceasta era de natură să inducă în eroare consumatorul, creându-i o impresie greșită asupra valorii energetice a produselor. Consumatorul ar fi putut crede că produsele M&R ar fi conferit un aport de energie suplimentar, ceea ce nu era cazul. Dimpotrivă, produsele M&R aveau valori energetice mai mici sau egale cu cele similare ale altor producători.

„Consumatorul mediu este determinat sau susceptibil a fi determinat să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, în ideea ca, achiziționând produsele produse de M&R SRL ar beneficia de mai multa energie decât dacă ar consuma/ achiziționa produse similare fabricate de alt producător”, au justificat inspectorii CRPC aplicarea unei amenzi de 40.000 lei.

Sancțiunea a fost contestată de M&R în fața magistraților Judecătoriei. Reprezentanții firmei au arătat că „Felie de energie” reprezenta o marcă înregistrată în 2019, iar folosirea ei nu putea reprezenta o încălcare a dreptului concurenței. Consumatorii nu puteau fi induși în eroare de o formulare care nu făcea în fond referire la o anume specificație a produsului.

Judecătorii au dispus anularea procesului verbal și a amenzii

Argumentul a fost acceptat de judecători, care au apreciat că inspectorii CRPC făcuseră o confuzie între marca produsului și informațiile referitoare la acel produs. Rolul mărcii nu este de a oferi informații legate de compoziția sau calitățile produsului, ci doar de a-l distinge de marfa similară oferită de alt producător. Judecătorii nu au înțeles din formularea „Felie de energie” că salamul cu șuncă produs de M&R ar fi asigurat mai multe calorii decât salamul cu șuncă al altui producător de mezeluri.

„Prin urmare, menţiunea «felie de energie» nu reprezintă una dintre informațiile produsului, ci marca sub egida căreia aceste produse se comercializează. Nu poate fi considerată practică abuzivă comercializarea produsului marca M&R atât timp cât acesta este însoțit de mențiunile și pictogramele care îi descriu marca în mod corect, riscul unei confuzii în persoana consumatorului fiind minim și neimputabil petentei”, au apreciat magistrații.

Aceștia au admis plângerea contravențională și au anulat procesul-verbal întocmit de inspectorii CRPC. Sentința Judecătoriei nu este însă definitivă, ea putând fi contestată.

