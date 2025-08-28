Amendat pentru prea mult simț civic. Polițiștii locali chemați la două mașini parcate neregulamentar pe un bulevard din Iași l-au amendat pe cel care i-a sesizat

Un ieșean a fost amendat de Poliția Locală pentru că dat dovadă de simț civic „exagerat”. El a anunțat prezența a două autoturisme parcate neregulamentar. Cel amendat a fost însă, până la urmă, chiar el.

Conform propriilor afirmații, Octavian P. a sesizat Poliția Locală în seara zilei de 4 iulie a anului trecut. Observase două mașini parcate pe bulevardul Poitiers, în fața stației de autobuz Continental, cu jumătate din lățime pe trotuar, iar cu restul pe spațiul verde. După 12 minute, a fost sunat de dispeceratul Poliției Locale, cerându-i-se să se deplaseze la locul unde făcuse sesizarea. S-a dus, iar acolo a fost întâmpinat de un agent care l-a acuzat că a vrut să-i inducă în eroare pe polițiști. Agentul l-a amendat cu 200 de lei, „poate așa o să învețe ceva”. Octavian P. s-a adresat Judecătoriei, cerând anularea procesului-verbal. El a afirmat că una dintre mașinile parcate pe trotuar se afla la mai puțin de 5 metri de locul unde oprise echipajul Poliției Locale. Mașinile la care se referise erau acolo și ușor de identificat, dar polițiștii fuseseră nemulțumiți că nu li se indicase punctul exact, a spus el.

Judecătorii i-au mustrat pe polițiști

Ce nu reușiseră să vadă polițiștii locali cu ochii lor au văzut magistrații Judecătoriei în fotografiile depuse la dosar de petent. Un autoturism era perfect vizibil, în imediata apropiere a autospecialei Poliției Locale. Judecătorii au subliniat că ieșeanul nu ar fi trebuit sancționat nici măcar în cazul în care în zonă nu se afla niciun autoturism parcat neregulamentar. Era posibil ca acesta să fi plecat până la sosirea polițiștilor. Oamenii legii ar fi trebuit să demonstreze că Octavian P. telefonase cu rea-credință, ceea ce însă nu se întâmplase.

„Instanţa reţine că petentul nu se face vinovat de fapta imputată. Petentul, din spirit civic, a înţeles să alerteze Poliția Locală în vederea sancţionării unor conducători auto care au parcat autoturisme pe trotuar şi spaţiul verde. Chiar presupunând că în apelul telefonic către dispeceratul Poliţiei Locale petentul nu a identificat în mod exact locaţia celor două autoturisme parcate parţial pe spaţiul verde, poliţiştii locali aveau datoria de a verifica zona pentru care au fost sesizaţi. Chiar şi în situaţia în care nu erau identificate la faţa locului astfel de autoturisme, deşi nu pare cazul în prezenta cauză, era posibil ca autoturismele faţă de care s-a făcut sesizarea să fi părăsit zona până la sosirea poliţiştilor locali. Nici în această ultimă ipoteză nu era justificată amendarea persoanei care a sesizat dispeceratul, decât dacă se dovedea că apelul telefonic de alertare a autorităţilor ar fi fost făcut cu rea-credinţă”, au spus judecătorii.

Aceștia au dispus anularea procesului-verbal de sancționare a lui Octavian P. Sentința Judecătoriei nu este încă definitivă, ea putând fi contestată cu apel. Nici după o eventuală nouă victorie în instanță, ieșeanul nu-și va putea recupera însă banii imediat. Legea impune parcurgerea unei proceduri administrative. Octavian P. va trebui să facă o cerere de restituire a amenzii la Poliția Locală, atașând și hotărârea judecătorească definitivă.

