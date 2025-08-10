Amical: Chelsea – AC Milan 4-1, la italieni au jucat Coubiş şi Duţu

Echipa engleză Chelsea a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia italiană AC Milan, într-un meci amical. La Milan a debutat Modric, iar Coubiş a fost titular şi a ieşit eliminat. Duţu a intrat şi el, în repriza secundă, scrie news.ro.

Andrei Coubiş a debutat dezastruos pentru echipa mare a Milanului. După ce a deschis scorul înscriind în propria poartă, în minutul 5, a gafat la golul al doilea al engelzilor, marcat de Joao Pedro, iar în minutul 18 l-a faultat pe acesta din urmă din postura de ultim apărător şi a fost eliminat. Delap a făcut 3-0 pentru londonezi, în minutul 67, din penalti, în timp ce milanezii au redus din diferenţă prin Fofana, în minutul 70. Tot Delap a stabilit scorul final, în minutul 90, iar Chelsea – AC Milan s-a terminat 4-1.

Fundaşul român Matteo Duţu a intrat în minutul 73, în locul lui Musah, iar la pauză Luka Modric şi-a făcut debutul pentru echipa lui Massimiliano Allegri.

