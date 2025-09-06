Amical: România a dezamăgit cu echipa Canadei, scor 0-3. Mircea Lucescu: Nu sunt nemulţumit de jocul practicat

Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor, scrie news.ro.

Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei. Golgeterul din sezonul trecut al Superligii a fost înlocuit de Drăguş, iar meciul putea începe. Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede, cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap. A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan. Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0. Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.

Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.

Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi echipa din Ţara frunzei de arţar s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.

ROMÂNIA: H. Moldovan – Raţiu (Sorescu 85), V. Ghiţă, Burcă (M. Popescu 61), Bancu (Chipciu 61) – M. Marin, R. Marin, Stanciu(Fl. Tănase 61) – Man (Al. Mitriţă 74), Drăguş (Miculescu 74), Al. Dobre. SELECŢIONER: Mircea Lucescu

CANADA: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles (Waterman 82), Laryea – Buchanan (Promise David 78), Kone (Saliba 64), Eustaquio, Ahmed (Nelson 64) – Jonathan David (Hollett 78), Oduwaseyi (Bassong 82). SELECŢIONER: Jesse March

Cartonaşe galbene: Stanciu 59, R. Marin 81 / De Fougerolles 43, Cornelius 52, Kone 64

Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meci că rezultatul este unul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor.

“E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor. E un rezultat ruşinos să pierzi 0-3 acasă.

Toate nu s-au legat în această seară. Am fost lipsiţi de agresivitate în joc. Sunt primul care îşi asumă acest eşec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.

Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naţionale. De aceea îmi cer scuze tuturor suporterilor români. Fotbalul îţi dă câteodată a doua şansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru.

Toţi trebuie să ne privim în oglindă, să fim sinceri cu noi. Astăzi nu am jucat ceea ce ne-am dorit. Toţi vom încerca să ne ridicăm nivelul şi să fim bine în Cipru.

Nu mai e bun acum moralul, încercăm să ne revenim. Pentru mine un eşec la echipa naţională este de 100 de ori mai rău decât unul la echipa de club. Trebuie să ne privim pe noi, să vedem ce am făcut, ce putem face mai bine în aceste două, trei zile pe care le avem. Trebuie să arătăm altfel în Cipru”, a spus Nicolae Stanciu pentru AntenaSport.

