SPORT

Amical: România U21 – Serbia U21 0-1

vineri, 10 octombrie 2025, 22:46
Amical: România U21 – Serbia U21 0-1

Echipa naţională U21 a României a pierdut vineri, pe teren propriu, scor 0-1, meciul amical disputat în compania naţionalei U21 a Serbiei.

Amicalul cu naţionala de tineret a Serbiei s-a disputat la Arad, pe stadionul Francisc Neumann, iar ambele echipe au avut ocazii de gol. Singura concretizată a fost reuşită de sârbi, care au marcat în minutul 79, prin Aleksa Kuljanin. Acesta a fost şi scorul final, România U21 – Serbia U21 0-1.

Antrenorul Costin Curelea a folosit următoarea echipă: Lefter (Rafailă 46) – Ţuţu, Paşcalău (Ş. Duţu 69), M. Duţu (M. Tudose 77), David (Strata 46) – Boţogan (Vulturar 46), Szimionaş (Cr. Mihai 60) – El Sawy (Biliboc 46), Pop (Musi 60) – Trică (Radaslavescu 69), Vermeşan (Burnete 60).

