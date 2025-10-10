Amical: România U21 – Serbia U21 0-1

Dan CONSTANTIN

Cum au contribuit angajările pe ochi frumoși de la Spitalul de Copii Iași la deficitul bugetar

Bugetul de stat este o noțiune abstractă, plină de necunoscute. Pe de o parte, cei care urmează să beneficieze de fonduri de la buget nu înțeleg cum se adună banii acolo și mai ales cum sunt...