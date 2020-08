Răsfoind o broşură clujeană dedicată centenarului introducerii francezei în şcoala românească (1831-1931), am descoperit o excelentă evocare a unei lumi crepusculare, şi anume atmosfera de capitală, risipită la Iaşi după unirea din 1859. Autorul evocării este nimeni altul decât naturalistul Emil Racoviţă (1868-1947), ieşean de viţă nobilă, savant respectat în toată lumea civilizată şi povestitor cu har.

Intitulată „Amintiri bătrâneşti despre franţuzeasca din Moldova şi despre o celebră francofilă acum uitată: Coana Chiriţa”, cuvântarea lui Racoviţă întregeşte mănunchiul de comunicări adunate în volumul Comemorarea centenarului introducerii limbii franceze în învăţământul public românesc (Cluj, 1931).

În contrast cu stilul preţios al altor intervenţii publicate în broşura pomenită, micul decupaj memorialistic al reputatului om de ştiinţă de obârşie moldavă e înviorător şi captivant. E, pare-se, un impuls firesc al oamenilor de mare bun-simţ şi cu educaţie aleasă să prefacă vanitatea ameţitoare a prestigiului covârşitor în modestie autentică: „Vă veţi pune desigur întrebarea, ce caută în programul de azi, în o atât de aleasă grupare de filologi, de literaţi şi de artişti, un smerit naturalist ca mine. Răspunsul e simplu: ceea ce-mi procură cinstea de a vă spune câteva cuvinte este bată-l pustia de privilegiu al vrâstei şi faptul, a cărei răspundere nu poate să-mi revie mie, că m’am născut la Iaşi. Pot deci, răscolind ale mele proprii amintiri, să vă asigur că aspectul capitalei Moldovei, dar mai ales starea sufletească a Ieşenilor din clasele culte, erau foarte diferite de ceea de azi pe timpul când ştrengăream ca mic băeţaş pe strada Română, unde era situată casa părintească, şi pe vremea când mă ducea de lăbuţă, la şcoala sa din Păcurari, dascălul meu iubit: Ioan Creangă.”.

În ţesătura „amintirilor bătrâneşti” (în martie 1931, Emil Racoviţă nu împlinise, încă, 63 de ani - n.r.) sunt prinse, fulgurant, tipuri umane trecute în umbra vieţii urbane, de la vizitiii scapeţi, cu vorbă stâlcită („Cacanaş mergem la Capau?!”) şi cu birje luxoase, la negustori şi cheflii al căror „leader era Bombonel Aslan”. Emblemele acestei lumi urbane trepidante sunt cafeneaua şi dugheana în care se vorbeşte franţuzeşte: „Numai Monsieur Delpuech, un foarte vioi şi tipic francez, cu cap «romantic», vindea pălării eleganţilor de ambe sexe. Numai Madame Dérigault îmbrăca cucoanele cele mari; numai Messieurs Léon et Robert se îngrijau de coafurile, de perii, de bărbile şi de… cheliile elitei. Iar hanul cel mai renumit, şi din toate privinţele minunat, era condus de o foarte simpatică familie franceză; ar fi o crudă nedreptate să-l compari cu mizerabilele hoteluri actuale. Conaşii şi duduile de bani gata luau lecţii particulare de franceză dela francezi ca: M. Roussel, M. Moulboex, M. Dodun des Perrières”.

În curţile ieşenilor înstăriţi „dela Copou şi Sărărie se vorbea şi se cetea aproape numai franţuzeşte; franţuzeasca să bucura în toată Moldova de suprema consacrare, de aceea a modei. Să primeau gazete din Paris şi tot din Paris soseau romanele ce împodobeau galantarul librarilor Ieşeni. Dacă nu ştiai limba aleasă, nu puteai pe acea vreme să faci parte din înalta societate Moldovenească”. Această galomanie simpatică, cum o numeşte Sextil Puşcariu, era imitată în capitalele de judeţ, aşa cum, astăzi, vorbirea stropşită „dă Bucureşti” a năpădit ca buruiana cea nestârpită canalele de comunicare publică. Ce prăpastie desparte, totuşi, nostimul dialect franţuzesc-moldovenesc de care făceau mare haz „francofonii corecţi dela Copou şi Sărăria Iaşilor” de anglo-bucureşteana high-life-ului debil dîn zilele noastre!

Pentru Racoviţă, eroina paradisului destrămat este Coana Chiriţa, privită ca prototip al schimbării de mentalitate care a înlesnit înflorirea influenţei occidentale în ograda tradiţiilor orientale locale. Cu alte cuvinte, nostimadele Chiriţei, precis sintetizate de dl. Profesor Alexandru Călinescu, într-un articol recent („Noua limbă maternă”, Ziarul de Iaşi, 21.08.2020), simbolizează cât de discretă şi, totodată, cât de intensă este forţa evoluţiei care preschimbă vorbirea, purtările şi felul de a gândi al oamenilor.

„Să nu credeţi - comentează Emil Racoviţă - că Coana Chiriţa e eşit înarmată cu toate însuşirile ei din capul lui Alexandri cum se zice că a eşit Minerva cu coif şi armură din capul lui Jupiter. Alexandri a desenat pe Cucoana Chiriţa după natură, abia exagerând unele trăsături. (…) Dacă generaţia Cucoanei Chiriţa a prins limba franceză cam greşit, e că s’a întâmplat cu ea ceea ce s’a întâmplat cu toţi începătorii; să nu uităm însă că această generaţie a uşurat foarte mult sarcina generaţielor următoare. (…) [D]esvoltarea intelectuală şi culturală a poporului nostru s’a desăvârşit sub influenţa franceză, sub acea fericită înrâurire care ne-a deschis casa strămoşească luminilor occidentale şi raţionalizmului progresist şi care ne-a permis să complectăm atât de firesc şi armonic, vocabularul savant al limbei băştinaşe. Ce nenorocire ar fi fost dacă neamul nostru ar fi rămas sub influenţa anticulturală a fanatismului clerical şi bizantin al scundei culturi greceşti moderne, atât de puţin afină firei noastre!”.

Oare ce ar avea de spus „bătrânul” Racoviţă despre mozaicul încă balcanic şi parcă tot mai pestriţ al zilelor noastre?

Ioan Milică este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi