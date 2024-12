Amintirile lui Ștefan Agopian

Am povestit cu alt prilej cum, luându-mă cu alte treburi mai mult sau mai puțin importante, amân citirea unor cărți care mă interesează, amânare ce poate dura chiar până când cărțile respective nu mai sunt „de actualitate”. Așa s-a întâmplat cu volumul lui Ștefan Agopian Scriitor în comunism (niște amintiri) care apar acum la Polirom în „ediția a II-a revăzută”. Nu-mi dau seama ce s-a „revizuit” față de ediția întâi cu atât mai mult cu cât reperele cronologice sunt tot cele din 2013. Dar chestiunea are o importanță secundară. Cartea se citește cu mare plăcere și nedezmințit interes, confirmând calitățile excepționale de povestitor ale lui Ștefan Agopian. Și nu e vorba numai de evocarea mediilor literare. Bună parte din volum este consacrată amintirilor din copilărie, din adolescență și din perioada serviciului militar (pe care viitorul scriitor îl efectuează în condiții speciale, într-o unitate în care se adunau „scursurile” societății). Amintirile din copilărie au o prospețime extraordinară, regăsim atmosfera anilor ’50, cu meseriașii care încă mai supraviețuiau, cu obiceiuri și practici care ulterior s-au pierdut (tratamentul cu ventuze sau cu picături Davila). Cum fac parte din aceeași generație cu Agopian, am citit cu reală emoție acele pagini și, cum să spun, garantez pentru autenticitatea relatărilor. Pline de umor (adeseori negru) sunt amintirile din armată (aici experiențele noastre nu mai coincid, eu făcând armata „boierește”, după terminarea facultății). Ștefan Agopian își pune în minte să devină scriitor, are vreme de mai mulți ani o slujbă fără nimic comun cu literatura, dar el se obstinează să scrie, chiar dacă e citit – în cel mai bun caz – doar de niște prieteni. Reconstituirea mediilor literare din anii ’70 – ’80 e colorată și absolut credibilă. Autorul are o memorie excepțională și e un portretist eminent. Apar figuri interesante ale boemei, cum ar fi Valeriu Pantazi, poet astăzi uitat (a fost și un pictor cu o anume notorietate), dar care în acei ani avea „intrare” la reviste și în cenacluri. Grație lui Pantazi îl cunoaște Agopian pe Nichita Stănescu, de care va fi foarte apropiat și căruia îi consacră pagini multe și substanțiale.

Sunt și alte evocări interesante. Ale „oniricilor” spre exemplu, al căror lider era Vintilă Ivănceanu. Ale redactorilor și ale scriitorilor grupați în jurul revistei „România literare”, unde Agopian a lucrat aproape un deceniu. Pentru cine cunoaște lumea literară a acelor ani aceste pagini au un farmec aparte. O călătorie la Bratislava, într-o delegație a Uniunii Scriitorilor, e un prilej pentru a-l portretiza pe George Ivașcu. Din delegație făcea parte și romancierul Radu Tudoran, privit cu evidentă simpatie. De notat că memorialistul nu face concesii și își declară franc antipatia față de anumite persoane. În mai multe rânduri este „taxat” Nicolae Manolescu, pe care Agopian l-a criticat și cu alte ocazii. E dreptul domniei sale, dar să vorbești despre „proverbiala lipsă de gust a lui Nicolae Manolescu” e o flagrantă exagerare, ca să mă exprim elegant. Altfel, regăsim lumea scriitoricească a acelor ani, cu idiosincraziile, adversitățile și complicitățile ei.

Un capitol aparte îi revine lui Marin Preda, cu elemente interesante, inclusiv în ce privește moartea scriitorului. Dar partea leului o ia Nichita Stănescu, cu un portret pe cât de complex, pe atât de savuros. Agopian este suficient de lucid încât să nu-l idealizeze pe poetul indiscutabil genial, dar, în același timp, risipitor cu darurile lui. Orice biografie a lui Nichita va trebui să țină seama de paginile scrise de Agopian. Cum Nichita avea și geniu ludic, nu mă pot abține să nu reproduc relatarea unei călătorii pe care Nichita, împreună cu Sînziana Pop, bună vorbitoare de germană, a făcut-o la Regensburg: „La Primărie, care exista încă din secolul al XIV-lea, a avut loc o manifestare artistică unde erau invitați și cei doi scriitori români. După câteva ore, interminabile după părerea lui Nichita, care nici nu înțelegea nimic, totul fiind în limba germană, oaspeții au fost invitați să scrie, fiecare în limba lui, câteva cuvinte în cartea de onoare a Primăriei. Și – aici lui Nichita începeau să-i strălucească ochii când povestea – poetul a scris: „Am simțit că de plictiseală încep să-mi crească aripi din cur”. „Și”? , am întrebat eu, după ce am ascultat prima oară povestirea. „Păi, stai să vezi”, a continuat Nichita. „Gazdele, politicoase, au rugat-o pe Sînziana să traducă. Ea s-a uitat la ce-am scris și apoi s-a uitat la mine întrebător. Am dat din cap în semn că da, să traducă. Chiar mă plictisisem, bre!” „Și?”, am întrebat din nou. „Păi, Sînziana a tradus și câteva secunde s-a lăsat tăcere, credeam că nu se mai termină secundele alea, apoi nemții au început să râdă în hohote și să mă bată prietenește pe umăr. Pesemne că se plictisiseră și ei, la fel ca și mine. Să mai zică cineva că nemții n-au umor.”

Astfel de pasaje delectabile sunt numeroase în această carte întru totul remarcabilă, de o certă valoare documentară despre o epocă recentă, dar care, vai, pare că se îndepărtează tot mai mult în timp.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

