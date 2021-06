Amoruri academice

Am aflat, dintr-un memoriu adresat de doi studenţi filologi Senatului universitar, o poveste demnă de cele mai lacrimogene telenovele sud-americane. Protagoniştii, Tristan Maimurelu şi Romero Căpşunel, erau singurii noştri studenţi de la secţia de Javaneză A (specializare principală aşadar) şi Malgaşă B (specializare secundară) din ultimii zece ani. Adică nişte rarităţi. Primul a devenit student aici în toamnă, fiind prin urmare încă freshman, al doilea avea deja un an de experienţă în studiul exoticelor limbi, reprezentînd (de unul singur, într-adevăr) „grupa” de sophomores. À propos de limbile în discuţie! Pentru cine nu ştie, ele fac parte din grupul lingvistic polinezian. Sunt vorbite în insula Java din Indonezia (javaneza) şi, respectiv, în insula Madagascar din estul Africii (malgaşa). Limbi cu potenţial, să admitem (mai ales ultima), deşi, paradoxal, după cum se vede, puţin frecventate de tineri. Pe scurt, petiţionarii reclamau, în memoriu, „închiderea abuzivă” a secţiei de Javaneză-Malgaşă „drept consecinţă a unui nefericit concurs de împrejurări”, de care „ei nu se făceau responsabili”. Cu precădere, se arătau ultragiaţi de transferul lor „nefiresc” la Chineză-Japoneză, ramură umanistă pentru care nu optaseră vreodată în fişele de înscriere la Facultatea de Litere. Supărarea celor doi juni mi s-a părut, recunosc, justificată. Nu ai cum să radiezi o secţie, fie şi din motive de ineficienţă financiară (acesta era, probabil, aici cazul), „în timpul jocului”, cum ar veni, câtă vreme există măcar un student acolo. O laşi „să curgă în lichidare”, chiar cu un ins înscris, şi, eventual, o opreşti la debutul ciclului următor. Intrigat, am derulat investigaţii proprii. Ce am aflat, cu oarece efort detectivist, m-a şocat pur şi simplu!

Forurile administrative mi-au răspuns că „secţia se autodizolvase”. Se închisese de la sine prin plecarea intempestivă a cadrelor didactice angajate în colectivul liliputan. „Cadrele didactice” în cauză erau patru colege de-ale mele de la Litere, pe care le ştiam din vedere: lector doctor Păpădia Ferocel, conferenţiar doctor Caprella Sinecur, conferenţiar doctor Maura Paura (italiancă naturalizată, după 1990, în România) şi lector doctor Sissi Melesteu. Toate, fete dedicate studiului feroce (cu toate că epitetul nu prea mergea, îndeosebi în asociere cu doamna Ferocel), fără familii, cu dioptrii mari şi scheme lingvistice malaio-polineziene în cap. De ce dispăruseră ele, în bloc, din Universitate? Memoriul semnat de Tristan şi Romero nu se referea şi la un asemenea detaliu, dar, pe la colţurile instituţiei, evenimentele reale căpătaseră, în scurt timp, conţinut epic. Se povestea că zeul Eros (alias Amor, alias Cupidon) se distrase copios pe seama secţiei de Javaneză-Malgaşă, trăgând, simultan şi la nimereală, săgeţi (otrăvite) deopotrivă asupra profesorilor şi studenţilor. Rezultatul a fost o aiureală generală, înaintea căreia pălea însăşi avalanşa de confuzii din Comedia erorilor a lui Shakespeare. Ca să înţelegem, trebuie să mergem încet, pas cu pas, în ritmul în care am rezolva o ecuaţie extrem de complicată! Primo tempo: În mod bizar, concomitent, serioasele domnişoare Păpădia Ferocel şi Caprella Sinecur se îndrăgostesc de efebul Tristan Maimurelu, student în anul I. Secundo tempo: Identic şi straniu-simetric, Maura Paura şi Sissi Melesteu îşi pierd minţile pentru simpaticul Romero Căpşunel de la anul al II-lea. Terzo tempo: Lui Tristan şi lui Romero li se aprind, la rându-le, iremediabil, călcâiele după sobrele lor profesoare.

Mă opresc o secundă pentru a vă permite pauza de respiraţie, întrucât situaţia nu este atât de simplă cum credeţi. Tristan şi Romero s-au îndrăgostit la rându-le, e drept, însă „în oglindă”, adică de persoanele „greşite” - Tristan le iubea pe Maura şi pe Sissi, pe când Romero pe Păpădia şi pe Caprella. Fix invers. Oricum, catastrofa s-ar fi produs şi în condiţii aşa-zicând „normale” - Tristan/ Păpădia/ Caprella şi Romero/ Maura/ Sissi. Erau, în ambele tabere, două femei la un bărbat. Mai mult, bărbaţii înşişi se dovedeau „schizoizi”, experimentând iubiri duale, paradoxale. Dezastru iminent ca atare. Tragedia s-a ridicat însă la pătrat prin nesincronizarea erotică a părţilor. Împricinaţii şi-au dat cu toţii întâlnire de Rusalii (în timpul pandemiei), în faţa decanatului, pentru a clarifica lucrurile. A ieşit o bătaie de film western, cu ferestre sparte, „păpădii” feroce şi „maure” speriate aterizate în copacii din curtea interioară a Universităţii, „tristani” trişti şi tumefiaţi, „romeri” striviţi şi „sissii” transformate în şuncă presată. Doar trecerea cursurilor on-line a salvat Facultatea de la scandalul mediatic. Profesoarele au şters-o, discret, pe uşa din dos şi domnii Maimurelu şi Căpşunel au ajuns în postura de orientalişti. Memoriul a rămas nesoluţionat. Cu atât mai mult, cu cât directoarea de la Japoneză, doamna Filomela Asparag, a precizat: „Vai, dar nu vom abandona doi băieţi frumoşi! Îi reprofilăm!”

