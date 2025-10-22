Amprentele la control! Modificări importante pe traseul pasagerilor în Aeroportul Iași: se introduc noile reguli pentru călătorii din anumite țări

Sosirile din afara Spațiului Schengen se vor face prin T4. Vechiul terminal de pasageri T3, în curs de reamenajare, va asigura doar plecările către țări non-Schengen. Ocazie cu care se vor implementa unele modificări.

O listă cu mai multe investiții ce urmează să fie făcute la Aeroportul Iași se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean pe luna octombrie. Este vorba de obiective adăugate la Programul de investiții aprobat de consilieri în iunie. Investițiile și dotările menționate în proiectul de hotărâre supus astăzi aprobării aleșilor județeni depășesc 4,3 milioane de lei. Suma reprezintă totalul veniturilor din activitatea de investiții, astfel că profitul brut al regiei estimat pentru anul în curs, 3,49 milioane de lei, rămâne nemodificat.

Măsuri noi din 12 octombrie

Cea mai mare alocare din rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli propusă în ședința de azi este achiziția și intalarea a două porți ABC (Automatic Border Control), pentru realizarea și testarea sistemului Entry Exit până în aprilie, ne-a explicat directorul general al aerogării, Romeo Vatră. Sistemul presupune modernizarea porților de îmbarcare / sosire pentru zborurile cu destinație non-Schengen.

De la 12 octombrie, 29 de țări din Uniunea Europeană (fără Cipru și Irlanda) și din afara spațiului comunitar – cum sunt Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, au început să aplice măsurile de creștere a controlului la frontiere, deci și în aeroporturi, pentru cetățenii din țările non-Schengen. Practic, nu e nicio modificare pentru pasagerii din statele Spațiului Schengen, dar pentru cei din alte țări va fi o simplificare: nu se vor mai opri pentru ștampilarea pașapoartelor, pentru că vor fi scanați facial și amprentați.

La Iași încă nu, la Stânca Costești da

În România, doar Aeroportul Sibiu are în dotare tehnica necesară și aplică deja noile măsuri. De asemenea, patru puncte de trecere a frontierei terestre au fost modernizate cu acest sistem: Stânca (Botoșani), Sighet (Maramureș), Naidăș (Caraș-Severin) și Midia (port).

La Iași, „anul viitor vom achiziționa încă patru porți pentru T4, urmând ca după modernizarea T3 să achiziționăm încă șase porți pentru plecări. E o investiție care se va ridica la trei milioane de euro”, ne-a mai spus directorul general al aerogării ieșene.

Romeo Vatră a precizat că porțile ABC care vor fi amplasate în noul terminal de pasageri sunt destinate fluxului de sosiri din țări non-Schengen care va fi amenajat aici până la primăvară. „T3 va fi doar pentru plecări în state din afara Spațiului Schengen”, a adăugat el.

Cursele aeriene cu destinație sau care vin de pe aeroporturi din afara Spațiului Schengen, cum sunt cele din Marea Britanie, Irlanda, Israel, Turcia, Emirate etc., reprezintă aproape o treime din traficul de pasageri de la Iași.

Ce se mai pregătește la aerogara ieșeană?

În categoria dotărilor de la Aeroportul Iași mai intră instalarea unei bariere fizice și a unui sistem de control al accesului în zona benzilor pentru bagaje (795 mii lei) și achiziția și montarea unor panouri separatoare a fluxurilor de pasageri (176 de mii de lei).

O investiție importantă va fi suplimentarea puterii instalației electrice de distribuție pentru spațiile Food din T4 (732 mii lei), dar și realizarea unui studiu de fezabilitate pentru platforme destinate amplasării în parcarea aerogării a celor șapte sculpturi realizate astă-vară de artiști plastici renumiți în cadrul proiectului „OPEN AIRport”.

Publicitate și alte recomandări video