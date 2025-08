Amurgul Occidentului (II)

În teza sa de doctorat, susținută cu Raymond Aron, Neagu Djuvara analiza ciclicitatea ireversibilă a imperiilor, precum și contracția timpului lor de dominație. Am senzația că modelul democratic liberal al Occidentului, cu Statele Unite și Europa drept piloni, se apropie de final.

E greu de spus că Donald Trump și mișcarea sa de sorginte totalitară MAGA sunt produsul exceselor corectitudinii politice și a radicalismului Woke. E limpede însă că sunt legate. Pornită și amplificată din reacția socializantă a elitelor liberale americane, cele care au militat pentru „discriminarea pozitivă”, corectitudinea politică are la bază și revendicări corecte pentru rezolvarea dezechilibrelor civice și financiare referitoare la diversele tipuri de minorități (etnice, de gen, sexuale etc.). Problema nu este îndreptățirea revendicărilor, ci excesele generate. Animate de patos revoluționar, grupările ideologice de acest tip, la modă în ultimele decenii, nu s-au mulțumit, după cum spuneam, cu echilibrarea balanței, ci, ca orice altă mișcare de masă, s-a transformat într-o falangă războinică, resentimentară și violentă. Faptul că a reușit internalizarea cenzurii, că a generat epurări universitare și violență nu numai discursivă, a stârnit, inevitabil, contrareacții. „Albii suprematiști” există într-adevăr, iar violența domestică sau toxicitatea masculină au însoțit de veacuri societatea umană. Demascarea și lupta legală împotriva lor este, de aceea, perfect legitimă. Când însă acest discurs incriminator este iresponsabil generalizat, când reacțiile de excludere, de cenzură, de umilire publică, de stigmatizare a întregii categorii sociale a bărbaților albi devine o practică curentă în mass-media și în societate, atunci contrarevoluția nu întârzie să apară. Acest curent i-a fost favorabil lui Donald Trump, i-a potențat discursul și l-a propulsat în centrul atenției publice. Dar asta nu era de ajuns pentru a cuceri puterea supremă.

Beizadeaua unui antreprenor imobiliar de succes, Donald a fost un student slab (intrat la Wharton „la taxă”, apoi absolvent codaș grație unei donații a tatălui său) și un om de afaceri catastrofal (patru falimente, zeci de mii de mici întreprinzători țepuiți până la distrugere, cu revirimente frauduloase, cu finanțări ascunse, suspecte ca proveniență, cel mai probabil de la KGB-ul vechi și nou). Cu toate astea, a învățat rapid ceva: brandul e mai important decât adevărul. Astfel încât singurul lucru pe care l-a făcut eficient a fost să transforme numele Trump într-o etichetă de succes. A numit astfel compania tatălui său, precum și zgârie norii realizați prin finanțarea primăriilor escrocate cu prezumtiva lui măreție și putere financiară imaginară (calpă în realitate); a năvălit cu tupeu în birourile directorilor de bănci amețiți de expunerea sa mediatică (reality show de succes la televiziune, producător la Miss America – pe care le mai agresa sexual tangențial, scandaluri mediatice curente, neveste top model etc.). Dacă pentru oamenii educați și civilizați Trump era un măscărici caraghios și toxic, pentru o bună parte din amărâții americani el reprezenta un model de succes care întruchipa cu adevărat șmecherul intempestiv și tupeist, agresiv verbal și sexual, bărbatul alb dominator și intangibil. În fapt, nimănui nu i-a păsat de vocabularul lui sărac, primitiv și răstit, de comportamentul lui golănesc, de mitocănia poleită cu aur, de nerușinarea lui corozivă. Cum a putut atunci să ajungă președintele Americii, ba încă să revină după înfrângerea exemplară de la finele primului mandat?

Am scris de mai multe ori în acest colț de pagină ce cred eu despre Donald Trump. Ceea ce nu înseamnă că aș fi capabil să dau o explicație completă, fără rest, a ascensiunii sale incredibile. Cum ca om care a trăit comunismul pe propria piele nu puteam fi un suporter al democraților americani (socialiști de caviar într-o țară superdezvoltată, pe care o critică necontenit, dar se bucură de avantajele lor economice și sociale) m-am regăsit, de regulă, mai curând de partea republicanilor (spun și acum, fără sfială, că Ronald Reagan a fost cel mai mare președinte postbelic). De aceea, am urmărit contrariat ascensiunea metodică a lui Trump în interiorul acestui partid ale cărui valori nu se puteau regăsi la candidatul care și-a făcut întreaga campanie negându-i lui Barack Obama calitatea de american. A primit atunci o scatoalcă peste bot pe care nu o va uita toată viața, de unde, astăzi, ura sa băloasă la adresa fostului președinte care întruchipează, în contrast cu el, toate virtuțile umane și profesionale ale unui adevărat lider. De aici, desigur, zbaterile sale caraghioase de a-l umple de invective pe primul președinte de culoare care a stat cu cinste la Casa Albă (la care s-ar mai putea adăuga și umilința supremă: anul trecut, fiica lui Obama a fost primită la Harvard, în timp ce Barron Trump a fost trimis la plimbare ca nedemn de prima universitate a lumii – de unde, evident, răzbunarea lui Donald).

Însă victoria lui Trump în Partidul Republican și apoi la președinție se datorează decisiv notorietății sale și nu vreunei calități umane, profesionale sau politice. Produsul perfect al societății spectacolului, Donald Trump a ajuns, grație mass-mediei și a publicității, și în casele celor mai simpli americani. Iar când spuneam că, în contrast cu discursul autist al universitarilor și elitelor urbane, America profundă e lipsită de rafinamente hermeneutice și de filtre critice s-ar putea explica o parte importantă din succesul său. Pe acest fundal nepretențios, de oameni cu judecată simplă și clară, ambalajul țipător al măscăriciului mediatic a prins în ciuda goliciunii sale interne. Cu atât mai mult cu cât instrumente sofisticate de manipulare electorală au funcționat eficient în favoarea lui. De la firma rusească Cambridge Analytica care, în 2015, a cumpărat baza de date de la Facebook și, pe baza ei, a identificat profiluri electorale favorabile lui Trump, ajutându-l să câștige primul mandat, până anul trecut, când gangsterii globali ai celor mai mari corporații au acordat fin inteligența artificială ducând manipularea electorală (finanțată de oligarhi cu sute de milioane de dolari) pe culmi nemaiatinse de eficiență. Dincolo de asta însă, rămân 77 de milioane de americani care s-au regăsit în discursul său mincinos și vitriolant, mulți dintre ei trăindu-și fantasmele violatoare și visurile de mărire, care-i făceau să-și uite impotența și să trăiască o falsă virilitate prin delegație. Trump a reușit să devină avatarul războinic care oprea excesele Woke și restabilea puterea bărbatului alb, posesor de armă, trufaș și misogin. Până la urmă am fi ridicat din umeri și am fi zis că dacă asta au vrut americanii, „spele-se pe cap cu el, ce ne pasă nouă?” Ei bine, ca o maimuță care se trezește din întâmplare la comenzile unei rachete spațiale, odată ajuns la butoane, Donald Trump a început să submineze mortal mașinăria democratică și economică a Occidentului, pornind furtunos de la dinamitarea propriei economii și de la abdicarea lașă în fața noului Hitler de la Moscova. Declinul Occidentului, început cu politicile sinucigașe din ultimele decenii, capătă un ghiont neașteptat din partea unui președinte american iresponsabil. Trăim cu perplexitate prăbușirea sistemului de valori, bazat pe onoare și respectarea semnăturii pe tratatele internaționale, care a generat bunăstare și pace pentru Occident în perioada postbelică. Sub presiunea externă a satrapiilor orientale (China, Rusia, Iran, Coreea de Nord) și a subminării stabilității interne datorată radicalilor stângiști (dublați acum de „suveraniștii” fasciști de dreapta), lumea democratică occidentală se clatină arătând că moleșeala bunăstării poate genera capitulare în fața barbarilor. Precum Imperiul Roman. Este amurgul melancolic al lumii moderne, civilizate, bazată pe valori, pe democrație și libertate, o lume născută la 1789 și care începe să simtă fiori pe șira spinării. Asfințitul e maculat de praful ridicat de cavalcada călare care se apropie, iar chiotele animalice ale barbarilor asiatici se aud din ce în ce mai tare. Se pare că o lume se prăbușește. Ce urmează oare?

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

