ANALIZĂ - ascensiunea AUR. „Ca pe timpul lui Ceaușescu: din mulgătoare – deputat”

Contul de Facebook al lui George Simion, liderul AUR, a fost principala locomotivă electorală a partidului și a avut cifre uriașe în comparație cu liderii celorlalte formațiuni politice. Secretul nu ține de bani sau de vreo conspirație susținută de forțe oculte. Datele puse la dispoziție de Facebook arată că pe contul lui George Simion s-au folosit, în ultimele trei luni, doar 4.000 de lei pentru promovarea postărilor, deci creșterea de pe contul său a fost organică. Prin comparație, Marcel Ciolacu a investit 161.000 de lei, iar Gabriela Firea 95.000 de lei în ultimele 90 de zile.

Explicația impactului uriaș generat de postările lui George Simion în ultimele zece luni stă, mai degrabă, în conținutul acestora și în starea de spirit pe care pandemia a generat-o în rândul unei mari categorii din populația României. Pe pagina sa de Facebook, Simion a apăsat până la sânge pe cele mai dureroase teme din ultimii 30 de ani: tăierile ilegale de pădure, politizarea instituțiilor publice, corupția clasei politice. Peste ele, a adăugat problemele aduse de pandemie, cum ar fi închiderea restaurantelor și închiderea piețelor.

România rurală în care până și cel mai amărât bordei avea pe acoperiș o antenă de satelit s-a transformat pe nesimțite într-o țară cu foarte puține case în care nu se găsește un smartphone. AUR a știut să profite de această realitate și a mizat pe mesaje adaptate mai mult la ce vor oamenii să audă decât la o ideologie coerentă a partidului. Așa a ajuns ca, dincolo de un nucleu de simpatizanți care l-au votat pentru mesaje radicale, să cucerească o categorie mai largă de electorat atras strict de mesaje populiste.

Ion Filimon este liderul AUR Vaslui, dar în restul timpului coordonează o afacere în București. E basarabean, are cetățenie română din 2002 și spune că îl urmărește pe George Simion din 2016. În toamnă s-a hotărât să intre în AUR, motivat de „toate porcăriile care se întâmplă cu pandemia”. Când s-a înscris, a aflat că sunt județe în care nu are cine să organizeze o filială și a hotărât că poate să-și rupă două-trei zile pe săptămână pentru a merge într-un județ din Moldova. „Mie mi-a căzut Vasluiul, ca la o tragere la sorți”.

La Vaslui, Filimon a încercat mai întâi să caute candidați din mediul de afaceri, capabili să se susțină financiar în campania electorală. „Mă duceam la ei și le ziceam: «Bună ziua! Uite, sunt de la AUR. Am nevoie să completez dosare pentru depunerea la lista de deputați și senatori. Dacă sunteți dispus…». Toți m-au refuzat, nici nu voiau să discute. La un moment dat m-a sunat o doamnă din Hoceni, o comună pe lângă Huși, care mi-a zis că a aflat de AUR de pe internet și că ne susține. Am mers la ea, femeie muncitoare, are animale în curte. O cheamă Mihaela Becciu, am trecut-o a patra pe listă la Camera Deputaților. Să le arăt la oamenii ăștia de afaceri că putem face ca pe timpul lui Ceaușescu: din mulgătoare – deputat. Primul care mă căuta, îl puneam pe listă! Așa ne-am completat candidații!”.

Ion Filimon admite că, în fața acestei dificultăți de a găsi oameni dispuși să candideze pentru Parlament, a trecut-o în capul listei pentru Camera Deputaților pe jurista de la propria firmă. AUR a obținut 12,6% în județul Vaslui, iar Raisa Enachi, jurista sa, va fi deputat în Parlamentul României.

