Poveștile impresionante ale rezidenților în medicina de urgență. De Crăciun și Anul Nou, aceștia sunt de serviciu

Aceasta spune că, recent, în cadrul Societății Studenților Mediciniști, a avut loc selecția noilor voluntari care vor activa în departamentul de medicină de urgență. Acești studenți vor avea oportunitatea de a se alătura echipelor din unitatea de primiri urgențe (UPU) în calitate de voluntari, suplimentar față de gărzile obligatorii din programul lor. Cei care dovedesc abilități și competențe necesare vor putea participa și la misiuni alături de echipajele SMURD, inclusiv pe ambulanțe, o practică inițiată în urmă cu peste 15 ani.

Primul exemplu al acestui model este dr. Paul Nedelea, care a început ca student voluntar în anul trei și, ulterior, a devenit primul doctor în medicină de urgență din România. Astăzi el este șef de lucrări și cadru didactic. Astfel, tradiția continuă, iar mulți studenți își doresc să facă mai mult decât cerințele curriculare.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu subliniază că pentru a fi medic rezident în medicină de urgență este necesară nu doar o pregătire intelectuală solidă, ci și o bună condiție fizică. Activitatea zilnică implică rezistență fizică și un ritm intens, atât în spital, cât și în pre-spital. Aceasta spune că, în pre-spital, medicii trebuie să fie pregătiți să urce dealuri, să transporte echipamente grele sau să urce scări în blocuri fără lift, toate acestea în situații care cer intervenții rapide și eficiente.

De exemplu, în cazul unei resuscitări la etajele superioare ale unui imobil, echipa trebuie să transporte defibrilatorul, trusele medicale și alte echipamente esențiale, uneori chiar pe distanțe mari. Mai mult, atunci când pacientul trebuie evacuat, medicul, alături de paramedici, asistenți sau voluntari, se implică activ în manipularea tărgii și asigurarea transportului sigur al pacientului. De asemenea, în misiunile aeriene, unde echipa medicală este formată dintr-un medic, un asistent și doi piloți, toți membrii contribuie activ, atât la manipularea pacientului, cât și la desfășurarea intervenției.

Medicul șef UPU-SMURD Iași a mai precizat că medicii rezidenți în medicina de urgență trebuie să dispună nu doar de o bună condiție fizică, ci și de o reziliență psihologică solidă. Intervențiile lor nu țin cont de vreme sau de locație, fie că e ploaie, gheață sau ninsoare, aceștia trebuie să ajungă în zone greu accesibile, în case modeste sau în situații critice desfășurate direct în mijlocul străzii, printre oameni emoționați și agitați. În astfel de situații, se cere mai mult decât forță fizică.

Medicul subliniază că este necesar să aibă un control interior puternic, să fie stăpâni pe sine și să știe să gestioneze conflictele. Spre deosebire de alte specialități, unde pacienții vin programați și atmosfera este mai calmă, acesta spue că, în medicina de urgență echipa medicală se confruntă adesea cu așteptări ridicate și presiune intensă, mai ales în cazuri de stop cardiac sau arsuri grave.

Medicul subliniază că, la Iași, mai mult de 50% dintre rezidenții în medicina de urgență sunt femei, dar există și mulți bărbați în domeniu. În ceea ce privește atractivitatea medicinei de urgență, aceasta a subliniat că Iașul a fost întotdeauna un centru în care medicina de urgență a fost bine apreciată și că locurile au fost întotdeauna ocupate, chiar dacă în alte locuri din țară există o reticență din cauza caracterului solicitant al specialității.

Acesta spune că medicina de urgență este o specialitate în care nu există loc pentru „chiul”. Rezidenții sunt obligați să fie prezenți de la început până la sfârșit, iar turele sunt fixe, ceea ce face imposibil să ocolești responsabilitățile. Dacă cineva nu poate îndeplini o tură din diverse motive, trebuie să găsească imediat un înlocuitor. Prof. dr. Diana Cimpoeșu a explicat că medicina de urgență se bazează pe o echipă solidă, în care membrii se susțin reciproc.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu face parte din prima generație de rezidenți care a ales specialitatea de medicină de urgență, în urmă cu 31 de ani, atunci când aceasta abia începea să fie recunoscută ca opțiune profesională. La acea vreme, foarte puțini știau despre acest domeniu, iar dintre cei șase rezidenți care au ales Iașul, majoritatea nu aveau informații clare despre ce presupune medicina de urgență. Specialitatea era încă în formare, iar rezidenții aveau un program de învățământ care includea module de medicină internă, cardiologie, chirurgie, ortopedie, dar nu și anestezie și terapie intensivă, o ramură pe care au învățat-o ulterior, pe parcursul unui an. Aceasta din urmă nu era predată la vremea respectivă studenților, fiind introdusă mai târziu.

„Primul caz de resuscitare pe care l-am văzut și la care am lucrat a fost un tânăr internat la Spitalul de Psihiatrie, care a suferit o embolie pulmonară. Pacientul avea o medicație care îl predispunea la acest risc și, în plus, era supraponderal. Am stat mult peste program, încercând să facem tot ce se putea, dar, până la urmă, medicul primar sub al cărui coordonare lucram mi-a spus că nu mai putem face nimic. M-am dus acasă și am plâns. Aceasta a fost o lecție dureroasă de empatie, dar cred că fiecare rezident care trăiește o asemenea experiență simte aceeași tristețe. Până atunci, făcuserăm gărzi, dar nu avusesem o astfel de situație. La vremea respectivă eram puțini rezidenți și extrem de prețioși pentru gărzi, în timp ce acum sunt mulți și toți își doresc să aibă cazuri grave, pentru că vor să învețe. De asemenea, prima generație de rezidenți am avut-o atunci când eram proaspăt specialist, în 1997. Tocmai obținusem specialitatea și luasem un post la Iași. Primii mei rezidenți erau colegii de anul trei, adică aveau cu doi ani mai puțin decât mine. Era o perioadă dificilă, dar încercam să le transmit tot ce știam eu atunci”, a declarat medicul.