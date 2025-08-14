ANALIZĂ Doar în poartă e liniște la Politehnica. Cele mai mari probleme, la mijlocul terenului

Politehnica Iași a disputat cinci meciuri de verificare în această vară, două în Iași și cinci în cantonamentul din Bulgaria. Cele două teste de acasă nu au fost concludente pentru oferirea unui contur legat de echipă.

Prima verificare, contra Ceahlăul Piatra Neamț, s-a disputat imediat după reluarea pregătirii, la Poli apărând mulți jucători în probe, în timp ce ultimul amical, disputat înaintea startului sezonului, a fost mai mult un antrenament cu public, în condițiile în care adversarul a fost trupa de juniori a clubului.

Într-un astfel de context, o idee referitoare la nivelul actualei grupări din Copou a putut fi făcută după primele două runde ale sezonului 2025-2026 în care Iașul a jucat un meci acasă, 0-1 contra Ceahlăul, și unul în deplasare – 2-1 cu FC Bacău. „Ziarul de Iași” vă prezintă primele concluzii legate de pulsul actual al Politehnicii.

Siguranță în poartă

Singurul post în care Poli e liniștită pare a fi cel de portar. Deși vine după două retrogradări consecutive, una cu Voluntari, alta cu Iașul, și deși a ajuns la 37 de ani, Jesus Fernandez pare a continua să aibă motivația de a juca și în Liga a II-a din România, după ce, în trecut, împărțea vestiarul cu Cristiano Ronaldo la Real Madrid.

Spaniolul a fost sigur cu nemțenii, când a blocat în primă instanță și șutul lui Davordzie, de la gol, și este, probabil, cel mai important om al victoriei de la Bacău. La 1-1, Fernandez, care a fost sigur și în rest, a avut două intervenții providențiale.

Cum și despre Toma Niga se spune că este o rezervă extrem de serioasă, gata de a suplini problemele ce pot apărea, dacă nu vor apărea fluctuații de formă ale lui Fernandez, ori alte elemente neprevăzute, Politehnica va fi sigură în poartă.

Opriș – principalul câștig al apărării

În ceea ce privește defensiva, singurul câștig al momentului este fundașul dreapta Opriș. Împrumutat de la U Cluj, în condițiile în care Centrul de Copii și Juniori al Politehnicii nu e în stare de ani buni să producă ceva de calitate, puștiul venit din Ardeal a arătat multe calități. Iar dacă va fi constant, Opriș poate fi un jucător extrem de important, mai ales că rezolvă și o problemă arzătoare, îndeplinirea regulii de jucător născut în 2007 pe care fiecare echipă trebuie să conteze.

În rest, în celelalte zone ale apărării sunt destule probleme. În zona centrală, stoperii văzuți ca titulari, Inglada și Elo, au avut multe nesincronizări la Bacău, iar Șeroni, titular cu Ceahlăul, a fost din prima adus ca variantă de avarie. Nici pe flancul stâng nu sunt motive de siguranță până acum. Ștefanovici va juca, aproape sigur, la mijloc, iar Ruben Silva a avut destule probleme în ultima rundă.

Trăgând linie, destule semne de întrebare defensive, în care, pe lângă omogenizare, pare a mai fi nevoie și de întăriri, mai ales în zona centrală.

Nimeni nu a luat ochii la mijloc

Cele mai mari probleme în startul sezonului au apărut la Poli la mijlocul terenului. Închizătorul Farcaș nu a greșit flagrant, însă nici nu a rupt gura târgului, în fața defensivei ieșene fiind multe culoare neacoperite, Iancu, în ciuda golului de la Bacău, arată că nu a jucat de mult, iar Hrib, care acoperă regula jucătorului născut în 2005, a fost slab tare la Bacău, fiind depășit în duelurile cu jucători modești.

Nici soluțiile de rezervă apărute, R. Olaru, D. Ciobanu ori T. Pojar, nu oferă prea multe motive de încredere, fiind astfel limpede că „motorul” echipei trebuie să fie completat cu măcar o piesă de calitate.

Speranțe în centrul liniei de atac

În ceea ce privește linia ofensivă, trebuie subliniat debutul promițător al lui Tiehi de la Bacău. Deși a ratat o ocazie mare, masivul și bătăiosul francez poate deveni vârful de care e nevoie în Liga a II-a, unde duelurile sunt aspre. Iar dacă Sekou Camara va face un sezon la fel de bun precum cel pe care l-a avut la precedenta experiență ieșeană în eșalonul doi, e posibil ca problema atacantului central, post unde Istratie vrea și el să spună ceva, să fie rezolvată.

Dubii rămân la nivelul randamentului extremelor. E posibil ca în ciuda polivalenței sale, Ștefanovici, utilizat fundaș și extremă, să dea randament mai bun la mijloc, și nu în atac, cum a jucat la Bacău, iar Jipa, Bruninho și Ferhaoui nu au spus prea multe lucruri. Mai ales în cazul ultimilor doi, rămâne de văzut cum se va adapta portughezul în România și dacă pentru Ferhaoui, venit de la Dorohoi, „căciula” Poli nu e prea mare.

Decisivă va fi continuarea

În fotbal, primele concluzii sunt, de multe ori, înșelătoare, decisive fiind constanța pe parcursul sezonului. Și din această cauză, considerațiile precedente trebuie luate doar ca prime impresii, și nu drept verdicte.

Cum va arăta Politehnica în viitor va depinde și de integrarea transferurilor verii, 21 la număr!, de omogenizare (în primele două runde, în câmp a fost un singur titular de anul trecut, Ștefanovici), de randamentul absenților din primele runde, Camara, Ofori și Ghindovean, de transferurile care mai pot apărea, dar și de alți mulți, mulți factori, între care stabilitatea financiară, inspirația antrenorilor sau șansă. Pe ce drum o va apuca Politehnica, rămâne de urmărit.

