Analiză după alegeri la USR. Dan Lungu: "Un discurs triumfalist nu ne-ar ajuta cu nimic"

La cabinetul parlamentar al lui Dan Lungu sunt prezentate modalitatea de alcătuire a listelor de candidați USR la alegerile parlamentare și o analiză a rezultatelor alegerilor locale.

Participă la conferinţă Dan Lungu, Mihai Lupu, din Biroul Județean, Eugen Neagu, vice al Biroului Local și Alexandru Sevastian, membru USR.

"Un discurs triumfalist nu ne-ar ajuta cu nimic. Dimpotrivă, o analiză lucidă, logică, ar fi de mult mai mult ajutor în perspectiva următoarele alegeri", a declarat Dan Lungu.

Contestarea candidaturilor "traseistilor" Bodea, Timofciuc și Ignat a fost "trecută" de Biroul Național al USR, a susţinut Mihai Lupu. El a mai spus că partidul s-a transformat într-o trambulină pentru unele persoane."S-a constituit un grup în jurul lui Cosette Chichirau, care a ocupat primele poziții pe listele partidului".

"'Autobuzul' cu geamuri fumurii este cancerul USR", a descris Dan Lungu controlul asupra intrării unor noi membri - pentru unii, după îndelungi verificări, pentrul alții, chiar și după ce au votat în cadrul Uniunii.

Tabelul arată "o scădere dramatică a numărului de voturi", respectiv 34 de mii între europarlamentare și locale, a constatat Dan Lungu.

Candidații USR-PLUS în alegerile parlamentare din acest an sunt:

Camera Deputaților: Cosette Chichirău (USR), Monica Berescu (PLUS), Filip Havârneanu (USR), Daniel Dîscă (USR), Emanuel Zanoschi (PLUS), Mihail Bogdan (USR), Radu Șoimaru (PLUS), Felix Fiscutean (USR), Florin Bodnar (PLUS), Andrei Popescu (USR), Gabriel Toma (PLUS), Elvis Grigorovici (USR).

Senat: Marius Bodea (USR), Cristi Berea (PLUS), Cristina Fântână (USR), Radu Nechita (PLUS), Dan Lungu (USR).