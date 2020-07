ANALIZĂ făcută de un sociolog. Profilul conspiraționistului: plin de greșeli gramaticale în scriere, prins între două secole și neapărat cu cont pe Facebook

”Ateismul sau agnosticismul sunt masiv subreprezentate în rândul conspiraționiștilor. Mergeți pe paginile de profil ale oamenilor care o acuză pe Andreea Esca că minte. Veți găsi referiri intense și numeroase la credință, la puterile lui Dumnezeu, la sfinți buni și miracole benefice”.

”Dacă un om crede că o ființă bărboasă și benevolentă stă sus și vede tot, știe tot, planifică tot, există o probabilitate ca acest om să poată accepta că există și alte entități asemănătoare, dar rele, cu omnipotență echivalentă, gen falsificând o pandemie”.

”Citiți un pic comentariile conspiraționiștilor. Duduie greșelile de gramatică și de ortografie. Punctuația deseori lipsește sau e aiurea. Uneori și ideile sunt greu de urmărit, oamenii scriu foarte frământat, exprimă emoții nu raționamente.

Ai zice: "sărăcie, educație slabă etc etc etc"

Nu.

Oamenii ăștia au Facebook și au smartphone sau calculator pe care pot să le deschidă și să le opereze. Au auzit ceva despre un om pe nume Bill Gates. (Nimeni nu întreabă cine e!) Mulți operează cu concepte complicate, pe sfert sau zecime înțelese dar totuși uzitate, lucruri care țin de parapsihologie, macroeconomie, geopolitică. Operează cu un orizont vast, cu teme globale, vorbesc despre mecanisme incredibil de sofisticate de manipulare, de coerciție, de control. Le imaginează”

Postarea integrală: