Analiză la sânge | 2025 a fost un moment-cheie pentru Autostrada A8. Dar poate fi aceasta finalizată până în 2033?

Unde suntem în 2025 cu autostrada A8? Ce trebuie sa se întâmple până la finele anului? Cât de gravă e ratarea finanțării din PNRR? Care sunt necunoscutele și riscurile implementării?

În articolul de astăzi, vom explora aceste întrebări și, pe baza informațiilor publice și a experiențelor anterioare, încercăm să formulăm perspectivele de implementare a autostrăzii A8 pe termen scurt, mediu și lung.

Unde suntem în 2025 cu Autostrada A8?

La 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și după trei oportunități importante de finanțare europeană – POS-T 2007-2013, POIM 2014-2020 și PNRR 2021-2026, la 9 ani de la aprobarea cadrului strategic și investițional – MasterPlan General de Transporturi – și la 7 ani de la promovarea legii dedicate Autostrăzii Unirii, bilanțul este modest: doar 44% din investiție este contractată, iar 3 loturi (aproximativ 56 km, respectiv 18% din totalul celor puțin peste 300 km ai A8) sunt în execuție. Suntem conștienți că pentru a implementa cu succes un proiect major de investiții, așa cum este Autostrada A8, este nevoie de timp, însă considerăm că 18 ani reprezintă o întârziere semnificativă (primul studiu datează din 2007), ceea ce sugerează o temporizare intenționată din partea guvernelor care s-au succedat.

Adrian Covăsnianu este expert în infrastructură mare, mobilitate urbană și planificare teritorială, membru fondator al asociației „Moldova Vrea Autostradă”, fost ministru secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Ce trebuie să se întâmple în 2025?

Vom analiza pe rând, în amănunt, fiecare lot în parte, pe cele 2 sectoare (ieșean și montan) pe baza informațiilor publice disponibile și vom emite propriile predicții și calendare de implementare.

Sectorul ieșean (Tg. Neamț-Iași-Ungheni)

a1. Lotul 1 Moțca-Tg. Frumos

Licitația se află într-un stadiu avansat, cu oferte depuse pentru proiectare și execuție. În scenariul optim, contractul ar putea fi semnat până la sfârșitul anului 2025, urmând:

Eliberarea ordinului de începere a lucrărilor de proiectare în trimestrul I 2026

Finalizarea proiectării în trimestrul IV 2026

Emiterea Autorizației de Construire în trimestrul I 2027

Finalizarea exproprierilor în timp util

Termen estimat de dare în trafic: trimestrul I/II 2029.

a2. Lotul 2 Tg. Frumos – Lețcani

Similar cu Lotul 1, licitația este avansată. Dacă nu există contestații și finanțarea este asigurată, execuția ar putea începe în trimestrul I 2025, iar finalizarea este estimată pentru trimestrul I/II 2029.

a3. Lotul 3 Lețcani – DN 24

Procedura este lansată, dar contestată. Dacă licitația se finalizează în trimestrul I/II 2026, iar proiectarea și autorizarea se încheie până în trimestrul III 2026, finalizarea ar putea fi în trimestrul III/IV 2029.

a4. Lotul 4 DN 24 – nod Golăiești

Situație similară cu Lotul 3. Termen estimativ de finalizare: trimestrul III/IV 2029.

a5. Lotul 5 Nod Golăiești – pod Ungheni

Dacă procedura avansează fără blocaje și contractul se semnează în trimestrul I 2026, proiectarea ar putea fi finalizată până în trimestrul IV 2026, cu finalizare în trimestrul I/II 2028.

a6. Podul de la Ungheni.

Investiție în plină execuție, cu antreprenor angrenat în construirea primului pod peste Prut la profil de drum cu patru benzi, are nevoie de o mobilizare corespunzătoare pentru ca spre finalul anului 2026/începutul anului 2027 investiția sa fie finalizată.

Figura nr. 1 Autostrada A8 (sectorul ieșean) – loturi aflate în licitație

Sectorul montan (Tg. Mureș-Moțca/Tg. Neamț)

b1. Lotul 1a Tg. Mureș – Miercurea Nirajului

Investiție în execuție, tronson inclus în PNRR la propunerea MVA din 2020, în 2025 a fost exclus din aceasta oportunitate de finanțare. Condiționat de obținerea Autorizațiilor de Construire în integralitate și de identificarea finanțării, în trimestrul IV 2026/trimestrul I 2027 ar trebuie sa fie posibilă finalizarea acestui lot.

b2. Lotul 1b Miercurea Nirajului – Sărățeni

Cu un contract semnat în mai 2025, ordinul de începere a lucrărilor trebuie eliberat până la finele anului curent pentru ca în anul 2026 să fie finalizată proiectarea tehnică și ulterior să se poată elibera autorizația de construire. Astfel, după cele 24 luni aferente execuției și cu exproprierile realizate, în 2028 este estimată finalizarea acestui lot.

b3. Lotul 1c Sărățeni – Joseni

Cu antreprenorul desemnat încă din martie 2025, obiectivul optim ar fi ca, până la sfârșitul anului, contractul să fie atribuit și semnat. În scenariul favorabil, proiectarea tehnică ar putea demara oficial în trimestrul al II-lea din 2026, deși durata estimată inițial este de 14 luni. Realizarea campaniilor de teren rămase din faza de studiu de fezabilitate reprezintă un risc important, putând prelungi această etapă până la doi ani (T2 2025 – T2 2027).

Lotul, cu o lungime de peste 32 km și un grad ridicat de complexitate – aproximativ jumătate din traseu fiind alcătuit din lucrări de artă (poduri, podețe, tuneluri și ecoducte) – va necesita mobilizarea unor resurse umane și logistice semnificative. Cu condiția obținerii Autorizației de Construire la timp, execuția ar putea avea loc în perioada 2027–2032.

b4. Lotul 1d Joseni – Ditrău

Deși, la prima vedere, acest lot pare mai facil datorită lungimii reduse și a geografiei, situația este complicată de o contestație depusă după atribuirea contractului în iulie 2025. În scenariul optim, acest impediment ar putea fi depășit până la sfârșitul anului, permițând semnarea contractului de proiectare și execuție. Estimăm că, în trimestrul al II-lea din 2026, ar putea fi emis ordinul administrativ pentru demararea proiectării tehnice. Cu condiția obținerii Autorizației de Construire la timp și a finalizării exproprierilor cu bugetarea aferentă, cei 14 km ai acestui lot ar putea fi deschiși traficului în 2028.

b5. Lotul 2a Ditrău – Grințieș

Cel mai lung lot din autostrada A8, cu o lungime de aproximativ 38 km, are contractul de proiectare și execuție semnat la finele trimestrului I 2025. Cele 54 luni aferente au demarat la finalul trimestrului II 2025, odată cu eliberarea ordinului administrativ de proiectare. Până la finalul anului sperăm să avem un avans considerabil al proiectării astfel încât la finele anului 2026/începutul anului 2027 aceasta etapă sa fie finalizată și avizată. În perioada 2027-2031/2032, condiționat de eliberarea autorizațiilor de construire și a finalizării etapelor de expropriere, sperăm să avem finalizat și acest lot.

b6. Lotul 2b Grințieș – Pipirig

De departe cel mai dificil lot din autostrada A8, cu circa 70% din lungime ocupată de ample lucrări de artă (tuneluri, pasaje și poduri), a fost recent desemnat în luna iulie 2025. Ideal ar fi ca până la sfârșitul anului să fie semnat contractul și, eventual, emis ordinul de începere pentru proiectarea tehnică. Dacă acest pas va fi amânat, este de așteptat ca proiectarea să se desfășoare pe parcursul anilor 2026 și 2027. Având în vedere complexitatea lucrărilor și faptul că antreprenorul desemnat activează în paralel și pe alte loturi din sectorul montan, execuția celor 31,5 km nu este probabil să fie finalizată înainte de 2032, posibil chiar 2033.

b7. Lotul 2c Pipirig – Leghin

Cu un contract semnat în trimestrul II 2025, ținta pe anul acesta este eliberarea ordinului de începere a lucrărilor de proiectare. Ulterior, odată obținute autorizațiile de construire și încheiate procedurile de expropriere, cei 19 km de autostradă ar putea fi deschiși circulației spre sfârșitul anului 2029 sau începutul lui 2030.

b8. Lotul 2d Leghin – Moțca

Cu un contract finanțat inițial din PNRR și cu presiune a timpului de finalizare a celor ~ 30 km de autostradă până în august 2026, odată cu ratarea finanțării, presiunea timpului a devenit opțională, doar inerția contractuală fiind elementul presant.

Figura nr. 2 Autostrada A8 (sectorul montan) – loturi aflate în licitație

Cât de importantă era includerea a 2 sectoare din A8 in PNRR și cât de dezastruoasa este ratarea finanțării in 2025?

Pentru a înțelege importanța includerii celor 55 km de autostradă din sectorul montan al A8 în PNRR, trebuie să privim înapoi, către anul 2020. Atunci, asociația Moldova Vrea Autostradă a propus Guvernului României o strategie de implementare și un plan investițional care ofereau premisele și perspectivele unei construcții asumate și accelerate. Acceptarea acestei propuneri în 2020 și oficializarea ei în 2021 au confirmat nu doar bunele intenții ale asociației, ci și angajamentul Guvernului ca, până în august 2026, să fie finanțate și finalizate cele două secțiuni din sectorul montan. În plus, Executivul promitea o implementare accelerată și prioritară a celorlalte loturi montane, cu obiectivul final de a finaliza întreaga Autostradă A8/Unirii (Ungheni–Iași–Târgu Mureș).

Vestea din 2025, conform căreia – invocându-se nerespectarea unor proceduri de licitație – finanțarea prin PNRR a fost pierdută, a venit într-un context de maximă incertitudine financiară, criză bugetară și tensiuni politice. Deși contribuția PNRR la costul total al proiectului era una moderată, termenul limită ferm impus de acest program reprezenta principalul factor de presiune asupra tuturor actorilor implicați: beneficiar, antreprenor, supervizor.

Odată cu ieșirea din PNRR, presiunea timpului a dispărut, rămânând doar inerția contractuală. Nevoia de a schimba sursa de finanțare (cel mai probabil prin Programul Transport 2021–2027 și bugetul de stat) și adaptarea la termenele mai largi ale acestui cadru financiar – așa cum s-a întâmplat și în cazul POIM 2014–2020, închis abia la 31 decembrie 2023 – vor conduce, cel mai probabil, la un ritm mult mai lent al lucrărilor pentru cei 55 km aferenți loturilor Moțca–Leghin și Târgu Mureș–Miercurea Nirajului.

Care sunt necunoscutele ce pot temporiza A8

Implementarea Autostrăzii A8 se confruntă cu o serie de riscuri care pot prelungi termenele și pot conduce la îndepărtarea de calendarele vehiculate oficial. Aceste riscuri nu se exclud reciproc și pot acționa simultan:

Riscuri financiare. Finanțarea lucrărilor de execuție pentru sectorul ieșean rămâne moment incertă. Programul Transport 2021–2027 este sufocat de supracontractarea investițiilor, iar răspunsul privind o posibilă finanțare prin programul ReArm Europe Plan/SAFE este așteptat abia în noiembrie 2025. În acest context, secțiunea Ungheni-Iași-Târgu Neamț riscă să rămână într-o zonă de incertitudine, până la noi informații. „Șicanele” unor antreprenori. Experiențe nedorite anterioare pe anumite secțiuni din sectorul montan (cu antreprenori desemnați și/sau cu contracte semnate) au determinat scăderi ale mobilizării în teren precum și temporizare a contractelor și au alimentat neîncrederea publică vis-a-vis de bunele intenții ale antreprenorilor. “Temporizări” ale beneficiarului. Emiterea cu întârziere a documentelor-cheie – ordine de începere, autorizații de construire – a prelungit artificial durata unor lucrări și a întărit percepția că proiectul este împovărat de o birocrație excesivă. Riscuri politice. Instabilitatea guvernamentală, lipsa de responsabilitate ministerială și o serie de declarații și comunicări publice contradictorii au conturat un scenariu defavorabil pentru implementarea A8. Riscul se menține și în contextul dat al reducerilor bugetare anunțate, iar intenția de deprioritizare investițională a A8 este o amenințare reală. Proiectare tehnică greoaie. Cu o campanie de studii geotehnice energofagă – care implică construirea de drumuri de acces, mobilizarea de resurse logistice și defrișări – poate fi încetinită de posibile devieri de traseu și, probabil, de necesitatea obținerii unor noi avize. Astfel, termenele estimate inițial la licitație și contractați probabil vor crește.

În concluzie, anul 2025 a adus pași mici, dar decisivi, spre consolidarea ireversibilității proiectului Autostrăzii A8. Rămâne de văzut dacă acest proiect strategic va rămâne o reală prioritate pentru autoritățile decizionale. Despre aceste perspective și implicații, vom aprofunda într-un articol viitor.

Publicitate și alte recomandări video