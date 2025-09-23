ANALIZĂ Politehnica Iași, bilanț după șapte runde în Liga II: promovăm sau nu? Tony, gata cu vorbăraia: fă echipa să joace fotbal!

După șapte etape scurse din Liga a II-a de fotbal, Politehnica Iași nu este foarte departe de obiectivul ferm stabilit pentru acest sezon, promovarea. Indiferent de rezultatul ultimului meci al rundei amintite, Chindia Târgoviște – Steaua București, care se va derula azi, de la ora 19:00, Poli va fi înaintea rundei cu numărul VIII la doar două puncte de ultima poziție care duce în play-off, VI, loc care poate genera în faza a II-a a campionatului continuarea cursei spre Liga I.

Iar dacă ne uităm la programul următoarelor trei runde, în care Iașul joacă acasă cu echipe foarte modeste, CS Tunari și CS Dinamo București, și, între cele două întâlniri, în deplasare, cu o Concordia Chiajna în derivă, ilfovenii pierzând sâmbătă, acasă, cu o trupă din subsol, CSM Slatina, optimismul ar trebui să fie nota dominantă din Copou.

Din păcate, doar conjunctura, matematica și norocul sunt acum de partea Politehnicii. Nu și rezultatele din startul sezonului și, mai ales, jocul etalat.

Parcurs modest în primele șapte etape

În primele șapte runde, Iașul a dezamăgit des, singurele prestații bune fiind în rundele III și IV, cu o nou-promovată, Bistrița, de care a trecut lejer, în Copou, și cu o trupă cu pretenții de promovare, Voluntari, în deplasare, unde s-a remizat alb.

Apoi, în loc de o creștere în joc, a apărut un picaj, echipa arătând mai rău și decât în primele două runde, de „încălzire”, în care s-a pierdut acasă cu o trupă nemțeană, Ceahlăul, care merge slab, și s-a câștigat cu noroc, in extremis, pe terenul unei nou-promovate, FC Bacău.

În rundele V, VI și VII, Iașul a obținut cu chin, acasă, o remiză cu antepenultima clasată de atunci, Slatina, pe care a egalat-o în prelungiri, a fost transformat în preș de o comună de 9000 de locuitori, Afumați, care a câștigat clar, și s-a impus nemeritat, cu gol marcat în prelungiri, din 11 metri, în fața unei alte trupe anonime, Metalul Buzău.

Drept urmare, zestrea acumulată în șapte meciuri (șase dintre acestea cu echipe modeste), între care patru pe teren propriu, este de 11 puncte, cu un neașteptat -1 în clasamentul adevărului.

Jocul dă serios de gândit

Mai îngrijorător decât rezultatele este, așa cum am precizat, calitatea exprimării. Poli e într-o poziție decentă a clasamentului mai mult ca urmare a nivelului extrem de scăzut existent în Liga a II-a, a culoarului foarte bun de până acum, doar cu Voluntari în cale dintre cluburile cu pretenții, a celorlalte rezultate, precum și a norocului, avut din plin la Bacău, cu Slatina și cu Buzău, decât ca urmare a prestațiilor de pe dreptunghiul verde.

Principalul alibi al jocului în suferință este faptul că în această vară Iașul a schimbat aproape complet liniile, cei 25 de jucători aduși având nevoie de timp pentru omogenizare. După trei luni de la restart, alibiul rezistă însă doar până la un punct. Căderea bruscă de după runda a IV-a și calitatea execrabilă a jocului prestat în ultimele trei partide nu este scuzabilă, mai ales că în față au fost adversari modești, cu salarii de trei-patru ori mai mici decât cele de la Poli.

În partidele amintite, Iașul a arătat rău la toate capitolele: echipa a fost „lungă”, răsfirată, limpezime nu s-a văzut, doar suflul tribunei împingând Politehnica spre goluri reușite în prelungiri, care au salvat trei puncte, unul cu Slatina și două cu Metalul. Fără acestea, Iașul ar fi fost la un pas de a arunca deja prosopul în cursa pentru promovare din acest sezon…

Tony, gata cu vorbăraia, fă echipa să joace!

Iar dacă mai amintim de faptul că sâmbătă, cu Metalul Buzău, Ghindovean și R. Farcaș au alergat ca jucători de cupele europene, peste 11 kilometri, e limpede că nu la capitolul fizic sunt probleme la o echipă care are ca preparator fizic o persoană din anturajul naționalei, Darius Hîmpea, ci la tactică.

Antrenorul Anthony „Tony” Da Silva nu a reușit să implementeze o idee clară de joc, să facă echipa să acționeze ca un bloc compact, să alerge cu folos, cu cap, până la crearea unor automatisme. Faptul că cel mai inspirat jucător de sâmbătă a fost Vidakovic, care nu a prins decât câteva antrenamente cu Tony, după ce sârbul jucase doar 74 de minute în acest an, spune multe…

În plus, tehnicianul portughez nu i-au ieșit nici experimentele încercate, cel mai bun exemplu fiind eșecul utilizării lui Ricardo Farcaș ca fundaș stânga.

Firesc, Tony a început să fie taxat de „tribună”. O tribună care a avut multă răbdare, care înțelege că lotul actual (foarte important – alcătuit cu viza antrenorului!) este mult sub cel avut la dispoziție de Leo Grozavu la precedenta promovare, care înțelege că au fost multe transferuri. Dar nu înțelege cum o echipă foarte bine plătită, din banii ieșenilor, o echipă care joacă acasă, cu o peluză importantă în spate, nu e în stare să lege două pase sau să-și creeze măcar câteva ocazii clare în jocuri cu trupe modeste.

Și nu înțelege nici cum explicațiile antrenorului se bat cap în cap, tehnicianul spunând că de vină ba e factorul fizic, ba presiunea. De parcă Iașul ar fi jucat cu Barcelona sau Liverpool, nu cu grupări alcătuite din fotbaliști care mai au puțin și își rup piciorul când lovesc mingea!

Glume pe tema ofertei de la Manchester United

Primele semne ale faptului că răbdarea fanilor a ajuns la final au apărut sâmbătă, când din tribună au apărut cereri de demisie și ironii pe tema spuselor lui Tony legate de faptul că a refuzat un salariu de zece ori mai mare, de la Manchester United, pentru a veni la Poli. Foarte probabil, nici cel mai „patriot” ieșean nu ar fi refuzat 55.000 de euro lunar la un club de top al Europei pentru a lucra la Politehnica, darămite un portughez care, până la Iași, a lucrat în ligi inferioare!

Bun comunicator în general, în special pentru o anumită categorie de jucători și de public, antrenorul Iașului uită că se află într-un oraș în care multă lume nu este naivă și nu digeră afirmații suprarealiste. În această categorie poate fi inclusă și asumarea meritului principal legat de salvarea de la retrogradare de anul trecut, deși mai toată lumea fotbalului îl consideră principal „vinovat” de acest lucru pe Cornel Șfaițer. Ori spusele legate de faptul că antrenorul stă de dimineață până seară la stadion.

Drept urmare, dacă vrea să rămână în Copou și să lase cu adevărat urme, Tony ar trebui să mai lase vorbăraia, să nu mai pună în mod repetat aceleași „plăci”, care s-au uzat de mult, să renunțe la declarațiile cu veridicitate îndoielnică și să facă echipa să joace. Pentru că, după cele trei dueluri abordabile care urmează, Iașul va începe cu adevărat campionatul, urmând a se confrunta numai cu echipe aflate deasupra ei în clasament: CSM Reșița (deplasare), FC Bihor (acasă), ASA Târgu Mureș (deplasare), Chindia Târgoviște (acasă), Sepsi Sfântu Gheorghe (deplasare) și Corvinul Hunedoara 1921 (acasă).

Iar în astfel de meciuri, foarte probabil, va fi nevoie și de fotbal, nu numai de vorbe goale și de noroc.

Parcursul Politehnicii în acest sezon

Poli – Ceahlăul Piatra Neamț 0-1 (0-0). Davordzie (64).

FC Bacău – Poli 1-2 (1-1). R. Albu (45+2) – D. Iancu (42), Inglada (85).

Poli – Gloria Bistrița 3-0 (2-0). Inglada (14), Ghindovean (24), Bruninho (84).

FC Voluntari – Poli 0-0.

Poli – CSM Slatina 1-1 (0-1). Ofori (90+2) – Leață (45+1).

CS Afumați – Poli 2-0 (0-0). Iamandache (51), Diomande (89).

Poli – Metalul Buzău 2-1 (1-0). Ofori (15), Ștefanovici (90+3, penalty) – Robu (59).

Publicitate și alte recomandări video