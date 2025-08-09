Analiză sintactică, morfologică și zoologică privind pisicuța lui dom’ Costel: ghici unde-i plecat omul în concediu?

Dacă tot ne-a amintit șeful de județ că ieri a fost Ziua Internațională a Pisicii, cu o duioasă postare de profil, haideți pe astăzi să facem olecuță de exegeză a mesajului acestuia, stimați contribuabili mari și mici.

Mai întâi, din ce știe lumea la partid, dom’ Costel se află de câteva zile în concediu de odihnă. Undeva, cică, într-o destinație despre care nu a suflat public, dar nici pe la serviciu, nimănui niciun cuvințel. Ok, bun, asta e: doar că tătă lumea a bănuit că știe unde se află, după o postare recentă a finului acestuia, vicele de la județ, care s-a pozat în Danemarca cu famiglia (fie-i și lui sejurul plăcut!). Doar că, stați puțin: poza de mai jos pusă ieri de dom’ Costel aduce în discuțiune o micuță problemuță!

Mai exact, este vorba de blănița asta ciudată a pisicuței pe care a pozat-o, și care nouă ne-a amintit de anumite zone ale mapamondului. Până una sau alta, am zis: dar ia’n hai să-l chestionăm olecuță pe amicul Ciatgipiti, că tre’ să știe el ceva mai multe decât noi. Zic și făcut! Iaca ce l-am întrebat, adăugând și poza, și iaca ce ne-a șoptit:

«Noi: Din ce țară sau zona ar putea proveni această pisică tigrată la blană?

Cieatgipiti: Pisica din imagine are o blană cu pete și nuanțe calde, ceea ce seamănă destul de mult cu aspectul unor rase sau populații naturale precum pisica Bengal, Ocicat sau chiar pisica Mau egipteană, dar la fel de bine ar putea fi o pisică domestică tigrată (tabby) cu un tipar „spotted tabby” întâlnit și la pisicile comune.

Acest tipar de blană apare natural în mai multe zone ale lumii, dar este mai frecvent în:

Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Asia de Sud și Sud-Est.

Zone mediteraneene.

Oricum, modelul pătat și culoarea caldă trimit vizual către regiunile calde, semi-aride.»

Mna, ziceți și voi acuma: oare unde s-a dus dom’ Costel? Am mai întreba noi și cu cine, dar lasă…

Dar de Bentley-ul madamei judecătoare ce spuneți?

Și dacă tot am adus vorba despre pisici, am face o maare, o foarte mare nedreptate să nu o aducem în discuțiune și pe cea mai iubitoare și posesoare de pisică (motan) dintre cele mai bine plătite ieșence de către stat: notărița fostă senatoare PNL de Iași, actuala judecătoare constituțională Laura Scântei, fie-i pisica sănătoasă!

Iar zgâtia răsfățată nu e vreun Bubico, deși e din aceeași categorie, ci numele lui este, atenție, Bentley. De unde și până unde acest nume, nu știm. Dar, na, la banii madamei, și voi acuma…

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

