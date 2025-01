ANALIZĂ Titlul de stat Tezaur vs. depozit bancar. Și un amănunt puțin știut: o mică „păcăleală” la dobândă

Titlurile de stat reprezintă investiții avantajoase pentru populație, spun reprezentanții Trezoreriei și ai Poștei Române Iași. Astăzi am calculat care sunt aceste avantaje, comparând dobânzile care vor fi încasate de un investitor care cumpără titluri de stat de 5.000 de lei, cu dobânda pe care ar obține-o dacă ar investi aceeași sumă în depozite la termen din băncile din România.

Pentru titlurile de stat cu maturitate de 1 an, investitorii pot avea un câștig suplimentar față de bănci între 39 – 170 lei, iar titlurile de stat cu maturitate de 3 ani pot aduce un plus de dobândă, peste cea oferită de bancă între 322 – 612 lei. Ne referim strict la emisiunea din luna ianuarie, care are un nivel al dobânzilor mai ridicat și care poate avea un alt ordin de mărime în viitor.

Pentru comparație am utilizat datele privind depozitele bancare furnizate de Conso.ro, unul dintre principalele portaluri de informații financiare pentru consumatori. După completarea sumei și a perioadei de economisire, am identificat 42 de tipuri de depozite cu termen de un an la bănci din România.

Cât se poate pierde sau câștiga la o sumă de 5.000 de lei?

Pentru o depunere de 5.000 de lei, de exemplu, cele mai mici dobânzi sunt oferite de sucursalele Băncii Române de Dezvoltare pentru „depozitul la termen” (4%) și de BCR (4,2%), în timp ce un nivel al dobânzii apropiat de cel garantat prin investiția în titlurile de stat emise în ianuarie 2025 oferă TBI Bank: online, prin depozitul simplu online dobânda este de 6,9%, iar prin sucursale, la „depozitul simplu”, dobânda e de 6,7%.

De reținut e însă că la dobânzile obținute pentru depozitele în bănci se aplică un impozit de 10%, pe când veniturile obținute din titlurile de stat sunt neimpozabile. Așa încă, pentru o subscripție de 5.000 de lei în titluri de stat din emisiunea 0165 (ultima lansată, pe 13 ianuarie), dobânda încasată după un an va fi de 350 de lei, în timp ce dobânda încasată de la bănci, după deducerea impozitului, poate varia între 180 lei – 311 lei la depozitele pe un an.

Pentru depozitele pe trei ani, băncile au un număr mult mai redus de oferte. „Ziarul de Iași” a identificat 15 astfel de produse, ale căror dobânzi variază între 3,8% (BRD – online) și 5,95% (TBI Bank, depozitul simplu online). Pentru acestea, dobânda crește de la 513 lei (în cazul ofertelor cu cele mai mici rate ale dobânzii) și până la 803 lei. Ca și în primul exemplu, s-a utilizat pentru calcul suma investită de 5.000 de lei. Această investiție prin intermediul titlurilor de stat din emisiunea 0166 (7,5%), ar aduce o dobândă încasată de 1125 lei

În ce privește depozitele pe termen de cinci ani, băncile nu au oferte, așa că titlurile Tezaur cu dobândă de 7,8% nu au concurență pe acest segment de produse. Poate tocmai de aceea mulți dintre cumpărătorii de titluri Tezaur preferă ca la data scadenței să își incaseze dobânda sau să reinvestească în noi emisiuni oferite publicului. Că acest lucru se întâmplă frecvent o confirmă atât surse din conducerea Regionalei Iași Poșta Română, cât și șefii Trezoreriei Iași.

Un amănunt mai puțin știut de către persoanele care investesc în titluri de stat

Pe de altă parte, există un amănunt la care ar trebui să fie atente persoanele interesate să investească în titluri de stat: perioada de subscriere a început luni, 13 ianuarie și se încheie pe 7 februarie în unitățile Trezoreriei Statului, pe 6 februarie online (pentru persoanele înregistrate în SPV) și prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. din mediul urban și pe 5 februarie prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. din mediul rural.

Perioada de dobândă începe însă abia pe 11 februarie. „Ați observat bine”, confirmă directorul executiv al Trezoreriei Iași, Marian Bosianu. Tocmai de aceea, mai spune el, mulți dintre cei care investesc în titluri de stat preferă să facă depunerile abia în ultimele zile din perioada de subscriere. Cu alte cuvinte, cei care investesc în programul Tezaur la începutul perioadei de subscriere împrumută statului economiile lor timp de aproape o lună fără a primi în schimb dobândă.

Ministerul Finanțelor, Ordinul nr. 14 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației

