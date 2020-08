ANALIZĂ: Un roman care termina scoala profesionala este angajat cu 2.340 lei net, iar un absolvent de facultate cu 1.346 lei

Un electrician proaspat absolvent de scoala profesionala se angajeaza cu un salariu brut de minim 3.500 - 4.000 de lei pe luna, in timp ce un absolvent de facultate primeste imediat dupa terminarea cursurilor oferte de munca la nivelul salariului lunar minim brut pe economie, de 2.230 de lei, potrivit declaratiilor unor antreprenori participanti la seria de conferinte "Pactul pentru Munca", organizate de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

Potrivit unui comunicat al confederatiei, presedintele CONAF, Cristina Chiriac, a solicitat, in cadrul conferintei "Pactul pentru Munca", dezvoltarea scolilor profesionale si a criticat transformarea claselor profesionale in clase de liceu teoretic.

"Cred ca este important sa reinvatam ca meseria este bratara de aur si ca scolile profesionale tehnice nu sunt doar pentru cei cu media 5, ca poti sa inveti o meserie respectabila, bine remunerata in tara ta. Sa nu uitam ca dintotdeauna meseriile au sustinut natia, contribuind la dezvoltarea durabila a tarii. In acest sens, trebuie asigurate criterii de bune practici, cum ar fi flexibilizarea, respectiv asigurarea conditiilor pentru implementarea unor modele variate de abordare la nivel national, nicidecum transformarea claselor de la profesionala in clase de liceu.

