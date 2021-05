Anca Serea, însărcinată pentru a 7-a oară? Imaginile care o dau de gol

Deși pare că are burtică de graviduță, cu toate acestea Anca Serea a mărturisit că nu este însărcinată, ci doar a luat câteva kilograme în plus.

”Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niste probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme”, a declarat Anca Serea.

