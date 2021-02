Anchetă mare la IPJ Vaslui. S-ar fabrica dosare pentru pensii mari, de 14.000 de lei

”Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, cu privire la ,,pensiile polițiștilor din cadrul I.P.J. Vaslui, Centrul de Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Conducerea Poliției Române a dispus verificări, prin specialiștii Direcției Control Intern, urmând ca în baza verificărilor efectuate, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, arată un comunicat al IGPR.

Asta, după ce Vremea Nouă a scris că deși de mult se știa că există un mecanism bine pus la punct prin care polițiștii, mai ales cei din structura de conducere sau șefi de servicii, șmenuiesc statele de plată pentru a obține pensii foarte mari, nimeni din exterior nu a reușit să afle modalitatea prin care aceștia fentează sistemul de pensie. Asta până când scrie a venit o sesizare pe adresa ziarului Vremea Nouă.

Sportul orelor suplimentare lucrate în weekend, mai ales în ultimul an înainte de pensie, este metoda prin care polițiștii își rotunjesc salariile, scrie publicația.

Acestea sunt plătite cu 75% mai mult față de orele normale de lucru și, adunate, măresc salariul unui ofițer obișnuit, cu aproape 2.000 – 3.000 de lei.

Cum pensiile speciale ale polițiștilor nu se calculează conform principiului contributivității, ci doar se face o medie a ultimelor șase luni, iar pensia reprezintă 80% din această valoare, e lesne de înțeles de ce se dă o bătălie pe viață și pe moarte ca pe ultima sută veniturile să se dubleze. În cazul în care intervin aceste ore suplimentare, pensiile urcă de la 6.000 de lei, la 8.000 de lei sau chiar 9.000 de lei în cadrul unui simplu ofițer, ori 14.000 de lei pentru un comandant, scris sursa citată.

Serviciul Cabinet este inima unui inspectorat județean de poliție. Aici vin documentele clasificate, apelurile la 112 și toate hârtiile care ajung la structura de conducere a unui inspectorat de poliție. La Vaslui, șeful acestei structuri este comisarul șef, Petru Vasilescu.

În departament sunt în jur de 16 angajați.

Redăm mai jos sesizarea primită de Vremea Nouă pe adresa redacției, în luna noiembrie, anul trecut:

„Haideți să vă arăt cum se favorizează în bătaie de joc și în defavoarea celorlalți (n.r. alți ofițeri din structura), care prestează aceeași muncă, dar care nici măcar nu au voie să viseze, să lucreze, în vreo sărbătoare legală sau zile de weekend. În speță, cms sef VASILESCU (n.r. șeful Serviciului Cabinet), care nu mai are teamă de nimeni se pare, nici chiar de Dumnezeu, sau măcar de angajații care ar trebui să ducă o pâine mai dulce acasă la copii, îi umfla planificarea serviciilor, cățelului de curte ag. șef. adj GHIURȚU HORIA, într-un mod mai mult decât ordinar. Face sistematic lucrul ăsta de mai bine de 9 luni și nu vede nimeni!? Motivul? Salariu de pașă, cât a inspectorul șef. Fiind vorba de plata orelor suplimentare din weekend și obținerea unei pensii pe măsură. În condițiile în care cei din operativ muncesc de le „sar capacele”. Vasilescu comite o serie întreagă de infracțiuni fără ca nimeni să se sesizeze (abuz în serviciu, favorizare, etc). Poate chiar obținerea de foloase necuvenite, că doar nu se expune degeaba. Ce ziceți?

Mai mult, psiholoaga unității, tot o apropiată a „personajului” Vasilescu, beneficiază de avantajele legii privind familia monoparentală (adică nu are cu cine lăsa copilul în timpul programului de lucru și primește compensații bănești), dar solicită să vină la serviciu în zilele de sâmbătă și duminică, la grupa operativă (…). Păi când ești om serios? Când spui că nu ai cu cine să lași copilul și iei bani sau când lași copilul „singur” și vii după bani!? Planificarea liberelor pentru GHIURȚU Horia este strigătoare la cer! Exemplu: în luna noiembrie toate sâmbetele, duminicile și sărbătorile legale:1,7,8,14,15,21,22,28,29,30 și 01 decembrie. Septembrie și octombrie la fel, se poate verifica. Inadmisibil în condițiile în care pe planificare sunt 15 persoane, cel puțin. Informația se poate obține de la CJCCI Vaslui (n.r. Centru Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției), chiar își dau coate și se miră toți de tupeul și ilegalitățile lui Vasilescu. La un calcul scurt: 8 luni x 8 zile x 12 ore/zi = aproximativ 800 ore. Incredibil câți bani a luat în defavoarea celorlalți colegi”, se arată în sesizarea trimisă.

Între timp, polițistul în cauză se pregătește să iasă la pensie, iar acesta va primi o sumă lunară mai mare decât salariul.

Totodată, Vremea Nouă scrie că surse bine informate spun că mulți polițiști fac ore suplimentare, dar sunt răsplătiți cu zile libere, nicidecum nu primesc bani suplimentari. Aceste derogări se fac numai cu aprobarea comandantului, care cu bună știință avizează ca un poliștist să vină să lucreze în weekend pe bani mai mulți.

Surse din IPJ Vaslui spun pentru Vremea Nouă că șeful instituției, un polițist mutat Arad, de când a fost detașat, a fost permanent ba în concediu medical, ba în concediu de odihnă. La comanda inspectoratului este pus provizoriu Robert Donosă, fostul șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ajuns, după plecarea forțată la pensie a lui Maximiuc, comandant adjunct.

Sursa citată mai scrie că nu știe dacă acesta sau comandatul, Ioan Marcu Tamaș, a avizat aceste ore suplimentare pentru polițistul de la Serviciu Cabinet.