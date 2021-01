Andreea Mantea, în lacrimi! Vedeta şi-a făcut pentru prima dată testul Covid-19

În episodul de luni seara, celebra prezentatoare tv a avut foarte multe emoţii şi i-au dat lacrimile după ce i s-au recoltat probele pentru testul COVID. Atunci când a văzut că rezultatul este negativ, Andreea Mantea s-a liniştit.

De când a început nebunia asta mi-a fost frică să fac. Am avut ocazia să-mi fac test de miliarde de ori. Nu mi-am făcut de frică. Am avut ocazia să-mi fac test de anticorpi. Să văd dacă l-am avut, nu l-am avut, dacă sunt asimptomatică, dar nu am avut curaj să fac”,a mărturisit Andreea Mantea, la kanalD. Andreea Mantea a reuşit să combine cu succes viaţa de mămică şi pe cea de vedetă. Deşi a fost implicată în multe proiecte de televiziune, vedeta a avut grijă mereu să fie alături de fiul său şi să îi acorde atenţie. Însă acest lucru nu a fost prea uşor şi a cerut unele sacrificii atât din partea ei, cât şi din partea micuţului David.

