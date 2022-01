Andreea Marin mai vrea un copil: „Și ce dacă am 47 de ani? 2022 va fi anul meu”

„Bineînțeles că îmi doresc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără”, a explicat vedeta.

În ceea ce privește nunta cu Adrian Brâncoveanu, vedeta a dat de înțeles că nu are planuri în acest sens.

„Eu nu am o apropiere de numerologie, dar știu ca 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(…) Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (…) Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gândesc mai mult să fie bine în trei, sau cine știe, că îmi doresc să devin din nou mamă”, a spus ea la TV.

