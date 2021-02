Andreea Prisăcariu, jucătoarea de tenis cu 21 de tatuaje. Fotografii provocatoare

Fosta campioană națională la juniori, Andreea Prisăcariu e o prezență aparte printre jucătoarele de tenis din România. Ea are nu mai puțin de 21 de tatuaje și un stil rebel care se reflectă inclusiv în jocul ei: „agresiv, oarecum arogant, dar trebuie!”, după cum îl descrie chiar ea.

„Am 21 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine. N-am cum să le regret. Fac parte din mine, au făcut parte din familia mea, mă reprezintă. Abia aștept să fiu o mireasă tatuată”, a mărturisit Andreea.

De curând, a postat pe Instagram o serie de fotografii provocatoare, cu mesajul: „Atât de bună încât îl fac să plângă”.