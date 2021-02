Andrei Cristea: “Nu e misiune imposibilă!”

Ieşit din izolare duminică, după ce a fost bolnav de COVID-19, Andrei Cristea a fost prezentat oficial ca antrenor al Politehnicii ieri într-o conferinţă de presă, după ce a condus echipa de acasă săptămâna trecută. Preşedintele clubului ieşean, Ciprian Paraschiv şi-a exprimat încrederea că cel care este şi golgeterul la zi al echipei ieşene va atinge obiectivele. “Sunt fericit că pot lucra cu cea mai reprezentativă persoană de după 1989 din fotbalul ieşean şi în noua postură. Iaşul a câştigat un antrenor, care a trecut deja primul examen, schimbările pe care le-a efectuat de acasă, cu Sepsi, fiind decisive în obţinerea remizei. Sunt foarte încrezător în capacităţile lui. Am semnat un contract pe un an şi jumătate ca antrenor. Cred că 85-90% va fi doar antrenor, nu şi jucător. Am o comunicare foarte bună cu domnul primar, însă îmi asum responsabilitatea acestei numiri. Sunt convins că vom face ieşenii fericiţi!” a spus Paraschiv, care nu a vrut să-i răspundă fostului antrenor, Daniel Pancu, după atacurile lansate de acesta la plecarea din Copou: “E momentul lui Andrei, nu are sens să-l stric, îi răspund altă dată. Atât îi spun acum. Că nu ştie multe şi că a zis că rămânem prieteni pe viaţă...”. Preşedintele s-a referit la alte aspecte legate de club. “Ştirea legată de faptul că mi-am pierdut sprijinul suporterilor e falsă, fabricată! Toate facţiunile galeriei m-au susţinut public. Chiar şi după meciul cu Craiova, când echipa a arătat rău, şi-au arătat susţinerea faţă de proiectul meu, în întâlnirea pe care am avut-o cu liderii galeriei, lucru pentru care le mulţumesc public. Săptămâna aceasta e posibil să am o întâlnire şi cu consilierii locali. Îmi doresc să am lunar astfel de întâlniri, pentru o comunicare şi o informare cât mai apropiată. Sper ca echipa să crească în continuare, mai ales că patru dintre cei veniţi în iarnă au marcat deja. Dacă şi de la Academie vor creşte jucători de valoare, lucrurile vor fi cum trebuie. Acum, începem să stăm mai liniştiţi şi din punct de vedere al licenţierii. Din păcate, s-a pierdut un important moment zero, când, urmare a celor mai mari investiţii în fotbalul ieşean din partea autorităţilor, s-a obţinut o calificare în play-off şi bani mulţi. Apoi, clubul a ajuns să aibă foarte multe datorii”.

Andrei Cristea i-a mulţumit public lui Paraschiv pentru încrederea acordată şi a spus că e convins că Poli va juca şi la anul în elită: “A fost o decizie dificilă, să pun antrenoratul pe primul plan. Chiar unii jucători mi-au spus că ar avea nevoie de mine pe teren, pentru că îi ghidam bine. Nu sunt însă un laş, nu puteam refuza această propunere în momentul greu prin care trecea echipa. Asta chiar dacă e mult mai simplu ca jucător, deoarece depinzi numai de tine, în timp ce ca antrenor depinzi de alţii. Am decis să continui să construiesc în acest oraş, la echipa la care am cunoscut cele mai frumoase momente, unde am pus destule cărămizi, şi pentru că am încredere maximă în vestiar. Am un staff valoros, pentru mine nu sunt secunzi, ci colaboratori, am jucători de mare calitate. Au demonstrat deja la Sepsi, echipa de pe locul IV, că îşi doresc să reuşească. Cu muncă, agresivitate, dăruire, vom rămâne în Liga I, iar la anul vom umple stadionul din Copou!” Cristea a mai precizat că “sunt multe de reglat, mai ales pe fază defensivă, pentru că am primit multe goluri, fizic. Nu le ştiu pe toate! Reacţia vestiarului, sprijinul domnului preşedinte, implicarea Consiliului Local, a domnului prima, fără de care această echipă nu mai exista pe harta fotbalului românesc, mă fac însă să cred că salvarea de la retrogradare nu e o misiune imposibilă. Clasamentul e încă strâns, avem jucători de calitate, tehnici. Mai e nevoie de acomodare, de câţiva jucători, pentru că avem unele defecte, dar exclud varianta retrogradării!”.

Cristea a explicat şi de ce Iaşul nu a putut spera la mai mult decât menţinerea în Liga I. “Trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că la problemele de infrastructură existente, la problemele financiare şi la lipsa de continuitate în ceea ce priveşte lotul de jucători, e o performanţă, că în ultimii 12 ani a fost o singură retrogradare. Pentru a rămâne în prima ligă, le-am cerut băieţilor să se respecte şi să respecte acest oraş minunat. Cu Sepsi, toţi au arătat că vor să scoată această echipă din impas. Toţi trebuie să fim responsabili! Pe fani îi rog să fie alături de noi, mai ales la greu, să ne susţină”.

Andrei Cristea va sta pentru prima dată pe banca Politehnicii astăzi, la Ploieşti, în meciul din optimile de finală ale Cupei României, cu Petrolul. “Voiam să menajez câţiva jucători, însă toţi mi-au zis că vor să joace! Mă bucură reacţia lor! Ne gândim şi la meciul de marţi, pe care vrem să-l câştigăm, ne gândim şi la cel de duminică, cu Astra. La mine nu există titulari sau rezerve. Sunt convins că vom juca bine la Ploieşti, unde vrem să ne calificăm” a spus tehnicianul despre duelul din Prahova.

Partida dintre Petrolul şi Poli, care trebuia să înceapă la ora 20:30, se va derula de la ora 19:00. (Ovidiu MINEA)

Programul optimilor Cupei României

Marţi: Petrolul Ploieşti –Poli Iaşi (ora 19:00).

Miercuri: Farul Constanţa – Chindia Târgovişte (14:30), „U” Cluj – UTA (17:15), Dinamo – FCSB (20:30).

Joi: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Gaz Metan Mediaş (15:00), ASU Poli Timişoara – Astra Giurgiu (17:45), FC Botoşani – CSU Craiova (20:30). Meciul Dunărea Călăraşi – Turris Turnu Măgurele nu se dispută, urmare a retragerii formaţiei teleornănene din competiţii. Partidele sunt transmise de canalele Digi, Look şi Telekom

