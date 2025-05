Andrei Cristea își dorește salvarea ACSM Politehnica Iași, Ispas e încrezător

„Am plecat dezamăgit de la Iași, dar pentru suporteri și prietenii pe care-i am acolo, m-aș bucura ca Poli să rămână în prima ligă” a spus al doilea cel mai bun marcator din istoria fotbalului local.

O altă declarație la microfonul Digi Sport a fost dată de Rareș Ispas, care a încheiat meciul de azi, de la Sibiu, 0-1 cu Hermannstadt, cu banderola de căpitan de echipă pe braț.

„Suntem foarte frustrați, dezamăgiți. Am avut ocazii, cu o echipă foarte bună, ne am autodepășit, dar nu am reușit să marcăm și plecăm fără niciun punct. Trebuie să fim încrezători la ultima etapă, suntem la mâna noastră, trebuie să batem Petrolul” a spus fundașul ieșenilor.

