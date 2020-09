Andrei Năstase: „Nu există administrație mai bună decât cea liberală. De aici ne inspirăm și noi, cei din Republica Moldova” (P)

Andrei Năstase a mărturisit că „din `93 nu mai sunt oaspete la Iași, sunt acasă”. El a spus că „sunt bucuros să fiu din nou alături de echipa PNL Iași, de aici am început parteneriatul nostru frumos, un parteneriat fidel între Platforma Demnitate și Adevăr pe care am onoarea să o conduc și Partidul Național Liberal, un partener al nostru, dar, mai ales, un frate drag pentru întreg poporul Republicii Moldova. Împreună am făcut lucruri bune în campaniile anterioare, pentru europarlamentare, pentru președinția României. În Republica Moldova Klaus Iohannis a obținut un scor record, cum nu s-a mai întâmplat până atunci. Rămânem alături de echipa PNL și sunt sigur că primarul Mihai Chirica și ministrul Costel Alexe au demonstrat în perioada care a trecut că nu există administrație mai bună decât cea liberală. De aici de inspirăm și noi, cei din Republica Moldova. De aici m-am inspirat în permanență și îmi doresc neapărat ca pe cele două maluri ale Prutului, la guvernarea centrală și locală să se afle niște oameni onești, integri, oameni care au demonstrat în timp că pot livra cetățenilor și țării rezultate frumoase”.

Acesta a mai menționat că a luat pulsul Iașului de la o săptămână la alta, dat fiind faptul că vine foarte des în zonă și „vreau să vă spun cu tărie că am sesizat o creștere în ceea ce înseamnă sprijinul popular pentru prietenul și colegul meu, Costel Alexe și pentru primarul Iașului, Mihai Chirica” – precizează Andrei Năstase.

În ceea ce privește situația din Republica Moldova, Andrei Năstase a comunicat faptul că pentru o foarte scurtă perioadă de timp s-au aflat la guvernare oameni cu orientare pro-europeană.

România rămâne alături de Republica Moldova!

Întrebat cu privire la soarta gazoductului Iași – Ungheni, Mihai Chirica a transmis că „orice ancoră pe care România o aruncă pe malul celălalt al Prutului printr-o investiție cum este și gazoductul este o ancoră de care ne putem agăța atunci când momentul prielnic va veni. Orice investiție pe care România o face pe teritoriul Republicii Moldova este o cale de apropiere dintre Republică și Uniunea Europeană. Orice declarație care vizează traiectoria pro-europeană a Basarabiei este o investiție pe termen lung în mentalul colectiv al cetățeanului din Republica Moldova și orice susținere a candidaților pro-europeni pe care România o face în orice competiție electorală pe teritoriul Republicii Moldova este, de fapt, o ușă deschisă către Europa”.

Acesta a explicat că, deși simpatizanții ruși devin și mai radicali odată ce România alege să investească în Republica Moldova, acest lucru nu poate fi decât de bun augur, deoarece vor observă că statul român este o prezență constantă în viața cetățenilor republicii. Mihai Chirica a mai explicat și că aceste investiții sunt căi de apropiere între cele două maluri ale Prutului și a comunicat vehement: „eu cred că e bine și trebuie să continuăm: mai facem un gazoduct, chiar dacă ei se vor duce iar spre Rusia, mai facem un pod, chiar dacă ei vor mai lansa unul spre Transnistria și tot așa, până când fiecare investiție își va atinge rolul pentru care a fost creată”.

