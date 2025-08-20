Angajări în Sănătate! Spitale din Iași și Pașcani caută personal medical și tehnic. Lista posturilor și cerințele

Mai multe spitale din județul Iași și Pașcani au anunțat angajări în perioada august–septembrie 2025, pentru posturi diverse, de la infirmieri debutanți și muncitori necalificați, până la asistenți medicali și medici specialiști.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre un post de infirmier debutant, în cadrul Secției Neonatologie I, pentru care sunt necesare studii medii și curs de infirmier, dar nu se cere experiență, precum și un post de muncitor IV – instalator, în cadrul Serviciului Tehnic, pentru care sunt necesare studii medii, cu profil instalator. Probele concursurilor vor avea loc în luna septembrie, iar dosarele pot fi depuse până la 29 august (pentru instalator) și 1 septembrie (pentru infirmier), (mai multe informații AICI și AICI).

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași caută un asistent medical generalist în cadrul Secției de chirurgie cardiovasculară. Candidații trebuie să fie absolvenți de școală postliceală sanitară și să aibă minimum un an vechime în domeniu. Înscrierile se fac între 8 și 22 august, proba scrisă este programată pe 1 septembrie, iar interviul pe 5 septembrie (mai multe informații AICI).

Institutul de Medicină Legală Iași organizează concurs pentru un post de autopsier debutant la Laboratorul Prosectură și Medicină Clinică Legală II. Condiția principală este absolvirea unui curs de autopsier. Înscrierile se fac între 7 și 21 august, proba scrisă va avea loc pe 28 august, iar proba practică pe 2 septembrie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 septembrie (mai multe informații AICI).

La Spitalul Municipal de Urgență Pașcani este scos la concurs un post de șef serviciu Aprovizionare, Transport, Administrativ. Candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, diplomă de licență în domeniul tehnic și o vechime de cel puțin doi ani în specialitate. Înscrierile se fac între 6 și 20 august, iar probele de concurs sunt programate pentru începutul lunii septembrie (mai multe informații AICI).

În paralel, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași organizează selecție prin transfer la cerere pentru un post de medic specialist în specialitatea Sănătate Publică și Management, în cadrul Compartimentului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate. Înscrierile se fac între 24 iulie și 22 august, selecția dosarelor are loc pe 25 august, iar interviul pe 26 august (mai multe informații AICI).

