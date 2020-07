Angajări la STS: Presiuni pentru ca o angajată să devină ofițer, subiecte rezolvate prin telefon

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, șase inculpați, care, prin acțiunile lor, ar fi dus la ocuparea unui post de ofițer de către o persoană care nu îndeplinea condițiile legale. Un alt general de brigadă, în rezervă, încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și a dost trimis în instanță pentru trafic de influență.

Care sunt capetele de acuzare

Potrivit DNA, Generalul de Brigadă Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor șeful Direcției Management Resurse Umane (D.M.R.U.) din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale (S.T.S.), a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sub forma instigării, iar un alt înalt ofițer, Locotenent Colonel (în rezervă) Ana Nișu, la data faptelor șefă a Sectorului Testare Evaluare și Asistență Psihologică din cadrul S.T.S., pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sub forma participației improprii, și fals intelectual în formă continuată, sub forma participației improprii.

Căpitan Ana Maria Daniela Berhardt, la data faptei subofițer în cadrul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Giurgiu, cea care ar fi obținut pe nedrept postul de ofițer, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

