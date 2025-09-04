Angajați ai companiei Amazon Iași au transformat școala din Dumești: șase clase renovate într-o singură zi/VIDEO

Angajații Amazon au trecut din nou Educația în agenda lor. Pentru o zi au lăsat deoparte laptopurile și sarcinile de birou și au mers la Școala Gimnazială din Dumești, unde au dat o mână de ajutor la pregătirea claselor înainte de începerea noului an școlar.

Cu o săptămână înainte să înceapă anul școlar 2025-2026, nu mai puțin de 50 de angajați Amazon din Iași au urcat într-un autobuz CTP închiriat și au pornit spre Dumești, cu gândul de a aduce un suflu nou școlii în care vor învăța elevii din ciclul primar.

Sub deviza „Paint a Better Future”, parte a programului internațional „Global Month of Volunteering”, voluntarii au reparat crăpăturile din pereți, au dat cu var și au montat perdele și draperii, transformând sălile de clasă într-un spațiu mai prietenos și luminos.

Șase săli de clasă transformate într-o singură zi

Imediat ce au ajuns la destinație, voluntarii s-au organizat pe echipe și au început munca. Fiecare sală de clasă a avut propriul „lider de șantier”, iar planul a fost bine pus la punct. După ce și-au pus tricourile Amazon, a și pornit cronometrul pe șantier, fiindcă știau că nu au plecat într-un team building, ci cu o misiune clară: să ofere copiilor care urmează să înceapă școala un spațiu de învățare mai curat.

„Este al doilea eveniment de tipul voluntariat pentru Amazon. Venim la școli din mediul rural pentru a-i ajuta pe copiii de aici să aibă un an școlar pe placul lor. Dăm cu var, gletuim, schimbăm plinta, punem perdele și draperii. Sunt 45 de voluntari, iar mulți dintre ei au participat și la evenimentul anterior. Sunt foarte harnici și dornici să termine într-o singură zi toate pregătirile pentru noul an școlar”, a explicat Simina Păduraru, Senior Operations Manager coordonatoarea proiectului „Paint a Better Future”.

Șase echipe de voluntari, un singur obiectiv: refresh pentru școala din Dumești

De la ora 8.00 până la 17.00, Școala Gimnazială din Dumești s-a transformat. Unii au șlefuit pereții, iar alții au reparat, unii au aplicat amorsa, iar alții au dat cu var.

„Am ales să particip pentru că îmi desfășor zilnic activitatea la un laptop. Am vrut să fac și altceva, să fiu aproape de comunitate, de oameni. Facem toate lucrurile acestea pentru copii. E rar ca un angajator atât de mare să se gândească la comunitate și la viitorul său. În plus, sunt nou angajată la Amazon și e o oportunitate să cunosc colegii și valorile companiei”, a povestit Roxana Mocanu.

Mulți dintre voluntari au apreciat atât de mult experiența de la școala din Bodești, încât și-au dorit să continue proiectul faptelor bune început de Amazon. Au revenit mai pregătiți, mai încrezători și cu mai multe idei.

„E a doua oară când particip la voluntariat. Dau înapoi din ce am primit. Ajutăm copiii să înceapă școala într-un mediu cât mai bun. Simțim că dăm ceva înapoi unor copii cu care chiar ne asemănăm”, a spus Pavel Emilian Stan, care este de părere că astfel de inițiative ar trebui să existe din partea tututor companiilor.

„Amazonienii lucrează în echipă”

Clădirea unde au lucrat „amazonienii” este pe două niveluri, astfel că rând pe rând fiecare voluntar a fost surprins cum alerga pe scări, de la o echipă la altă, după un material sau altul. „De ce mi-ai luat travaletul?”, „mai avem mănuși?”, „cred că ne mai trebuie vopsea” – a răsunat la școala din Dumești.

„Avem peste 50 de voluntari amazonieni dornici să ajute. Vrem să oferim școlii din Dumești un nou aspect chiar înaintea începerii anului școlar. Amazonienii lucrează în echipă, în comuniune cu toți membrii”, a explicat Alin Ciubotariu, unul dintre angajații Amazon implicați în proiectul „Paint a Better Future”.

Recunoștința comunității pentru voluntarii Amazon

Pentru cadrele didactice, inițiativa voluntarilor a fost un semn de recunoaștere și sprijin. Ana Dorneanu, directoarea Școlii Gimnaziale din Dumești, a transmis recunoștința comunității față de voluntarii Amazon, subliniind că gestul lor este unul de solidaritate.

„Avem doar cuvinte de mulțumire din partea întregii comunități școlare, adresate companiei Amazon și voluntarilor care au rupt din timpul lor pentru a sprijini Școala Gimnazială din Dumești. Este o dovadă de solidaritate și de grijă față de educație și de viitorul acestor copii. Este un gest nobil! Parteneriatul dintre mediul de afaceri și sistemul educațional poate să aducă schimbări reale și frumoase în comunitate”, a subliniat Ana Dorneanu, directoarea școlii.

Despre Luna Globală a Voluntariatului la Amazon

Renovarea școlii din Dumești, precum și cea care a avut loc la școala din Bodești, se înscriu în proiectul Global Month of Volunteering, o inițiativă anuală a companiei Amazon care îi încurajează pe angajați să se implice activ în sprijinirea comunităților locale.

La Amazon Iași, luna mai 2025 a fost marcată de o serie de acțiuni comunitare desfășurate sub umbrela Lunii Globale a Voluntariatului. Printre acestea s-a numărat o campanie de strângere de fonduri pentru Adăpostul Municipal de Câini Iași, dar și o campanie de donații dedicată a două cauze sociale: sprijinirea persoanelor fără adăpost prin Centrul de Integrare Socială „C. A. Rosetti” și ajutor oferit copiilor din Centrul Educațional „Casa Share” din Popricani.

Tot în cadrul acestei inițiative, birourile Amazon au fost deschise pentru ONG-uri studențești, prin găzduirea unor evenimente precum conferința „Youth Speak Forum”, organizată de AIESEC Iași, sau hackathonul tech „FII Code”, realizat în parteneriat cu Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni.

Nu în ultimul rând, voluntariatul a inclus și o dimensiune artistică. Elevi de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” au participat la o sesiune de pictură în aer liber, pe terasa suspendată a sediului Amazon din Iași, cu priveliște către Palatul Culturii, transformând spațiul într-un atelier creativ în aer liber.

Publicitate și alte recomandări video