Angela Gheorghiu: În 31 de ani nu am fost invitată să interpretez niciun rol de operă în România

Cântă pe cele mai mari scene ale lumii și este adulată de milioane de fani. Cu toate acestea, soprana Angela Gheorghiu, 56 de ani, are o suferință. ”În 31 de ani, nu am fost invitată să cânt în țara mea natală”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

"Astăzi se împlinesc 31 de ani de la primul și ultimul (singurul) meu spectacol de operă pe o scenă de operă din România: spectacol de diplomă-examen de absolvire a Universității de Muzică din București, cu La bohème, pe scena Operei Naționale din Cluj, din 20 iunie 1990.

În afara câtorva concerte sau recitaluri, majoritatea cu scop caritabil, în cariera mea începută acum 31 de ani nu am fost invitată să interpretez niciun rol de operă în România, nu am fost invitată de nicio instituție de cultură sau festival să cânt în țara mea natală.

În mod regretabil, instituțiile de cultură din România nu au știut niciodată să își susțină, să iși promoveze și să iși respecte artiștii cu adevărat valoroși, să se mândrească cu ei, așa cum văd că se întamplă peste tot în lume pentru colegii mei care sunt invitați să cânte anual în țările lor de origine (în Franța, America, Rusia, Germania, Anglia, Italia etc).

Cultura este oglinda și cartea de vizită a unei națiuni, atât în respectiva societate cât și în lume, însă cu tristețe observ că peisajul cultural și media din România este astăzi, posibil mai mult ca oricând, inundat de mult prea multă mediocritate, de prost gust și de ignoranță.

Cultura în România este un subiect prea puțin interesant și prea puțin profitabil pentru autorități sau pentru oamenii cu funcții în acest stat… cred că nu există astăzi nici măcar un singur om politic român cu adevărat pasionat sau sincer preocupat de un act cultural/artistic, indiferent de natura acestuia.

Mai merită să sper că se va schimba ceva vreodată în acest sens?", este mesajul de pe Facebook.

Celebra soprană Angela Gheorghiu locuiește în București într-o vilă din cartierul Primăverii, însă toate concertele pe care le are sunt peste hotare.

În februarie 2019, și-a lansat prima biografie Angela Gheorghiu. A Life for Art”, scrisă împreună cu Jon Tolansky şi publicată de ForeEdge/University Press of New England.

