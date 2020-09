Anghel Iordănescu, candidat PSD la CGMB, are vilă de 1.100 mp și încasează și două pensii speciale

Social-democratul Anghel Iordănescu, candidat PSD la Consiliul General al Municipiului București, are o vilă de 1.100 mp (de fapt, în total deține trei vile și o casă de vacanță), dar asta nu-l împiedică să încaseze două pensii speciale, în valoare totală de 10.000 lei/ lună.

Potrivit declarației de avere, Anghel Iordănescu are patru vile: una de 1100 mp (în Voluntari), două de 500 mp și una de 120 mp (toate trei în București). În plus, el are o casă de vacanță de 200 mp, la Breaza.

În conturile sale se află 3,6 milioane de lei, 460.000 de euro și 130.000 de dolari. În decembrie 2019, a vândut o vilă din Snagov cu 185.000 de euro. Din chirii, câștigă 20.000 de euro pe lună.

Cu toate acestea, Anghel Iordănescu primește de la stat două pensii speciale - una de la ministerul Apărării și alta de la Parlament - fiecare de 60.000 lei/ an (datele sunt din anul fiscal 2019). Soția sa are o banală pensie de 16.800 lei/ an.

Antrenorul Anghel Iordănescu, bun prieten cu soțul lui Firea, Florentin Pandele, este candidat PSD pentru CGMB, pe o listă promovată de Gabriela Firea. Stadionul din Voluntari poartă numele lui Iordănescu. Iordănescu a fost parlamentar PSD și UNPR. Iordănescu trebuia să fie naș la nunta lui Firea cu Pandele, dar, până la urmă, această onoare i-a revenit lui Gigi Becali.

