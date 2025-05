Ani pierduți și nicio cărămidă pusă: Sala Polivalentă Iași, blocată în licitații ratate. Suceava se pregătește de inaugurare

Licitația pentru construirea Sălii Polivante de la Iași va fi reluată de la zero. Contestația depusă de singurul ofertant la procedură a fost respinsă, iar decizia Companiei Naționale de Investiții (CNI) de a anula licitația a fost confirmată.

În timp ce Iașul are mai mulți de ani de când se zbate să găsească finanțare și constructor, Suceava a intrat pe ultima sută de metri în finalizarea lucrărilor la un proiect similar.

„Respinge contestația pe fond”, este decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Motivarea CNSC încă nu este publică, dar consecința este certă: decizia CNI de a anula licitația rămâne în picioare, astfel că procedura ar urma să fie reluată de la zero cu publicarea unui nou anunț în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP). Deocamdată, nu e clar dacă se va și întâmpla acest lucru având în vedere că, la București, se discută din ce în ce mai mult despre necesitatea reducerii unor cheltuieli bugetare în contextul unei posibile crize economice.

Este a doua când este anulată o licitație pentru Sala Polivalentă

În ianuarie 2022, Primăria Iași a lansat prima licitație pentru construirea Sălii Polivalente în Moara de Vânt. Dar, procedura a fost anulată înainte de deschiderea ofertelor: municipalitatea a realizat că trebuie să actualizeze devizul de lucrări după creșterea substanțială a materialelor de construcții din timpul pandemiei.

Ulterior, indicatorii tehnico-economici au fost actualizați și, la capătul a 2-3 ani de lobby, proiectul a fost preluat spre finanțare de CNI. În toamna anului 2024, CNI a lansat licitația, iar valoarea contractului a trecut pragul de 330 milioane lei, cu peste 115 milioane lei mai mult față de valoarea din 2022.

În decembrie 2024 a fost sesiunea de deschidere a ofertelor: un singur constructor (o asociere condusă de firma băcăuană SSAB-AG) și-a arătat interesul să edifice obiectivul, în ciuda valorii mari a contractului. După circa trei luni de la înregistrarea ofertei, CNI a decis anularea licitației. Principalul motiv invocat de CNI a vizat faptul că oferta asocierii „nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini”.

„În opinia comisiei de evaluare, graficul depus de ofertant este unul care nu respectă o succesiune tehnologică realistă, fiind practic imposibil ca ofertantul să execute toate tipurile de instalații concomitent și continuu”, potrivit CNI.

La scurt timp, singurul ofertant a atacat decizia CNI la CNSC și a pus sub semnul întrebării dacă autoritatea centrală are o intenție reală în a construi Sala Polivalentă, sugerând că anularea a fost un act cu premeditare. Într-un final, conform deciziei CNSC de zilele trecute, contestația constructorului a fost respinsă, iar, acum, licitația ar urma să fie reluată de la zero.

Proiectul tehnic aferent Sălii Polivalente a fost realizat în anul 2020 și actualizat în 2022. În aceeași perioadă a fost pregătit și proiectul Sălii Polivalente din Suceava, finanțat tot de CNI – lucrările au început în 2023 și sunt pe punctul de a fi finalizate. Față de cea proiectată la Iași, Sala suceveană are o capacitate de 5.000 de locuri și o valoare totală a investiției de 185 milioane lei, licitația de execuție fiind atribuită în vara anului 2022.

Sala de Iași este proiectată cu 10.000 de locuri

Capacitatea Sălii va fi de aproape 10.000 persoane. Suprafaţa desfăşurată ajunge la circa 40.000 mp, în timp ce amprenta la sol este propusă la 13.000 mp. Complexul va cuprinde săli de antrenamente, spaţii comerciale, cabinet medical, spaţii depozitare, zone VIP, spaţii tehnice (sub tribune) şi alte dotări specifice unui astfel de obiectiv.

„Sala va avea multiple facilităţi de servire pentru public, spaţii comerciale, garderobe, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, terase exterioare etc., precum şi sisteme moderne de comunicare, multimedia şi sonorizare”, conform Primăriei Iași.

Proiectul Sălii Polivalente de la Iaşi a stârnit şi controverse: arhitecţi cunoscuţi la nivel naţional au criticat faptul că imobilul imită un obiect (coroana Reginei Maria) şi nu arată ca o „clădire a viitorului”, în timp ce urbanişti au precizat că amplasarea sălii în zona Moara de Vânt este nepotrivită.

Publicitate și alte recomandări video