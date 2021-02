Animaţia „Trolii descoperă lumea” a revenit pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

De la debutul românesc, lungmetrajul animat a obţinut încasări totale de 455.995 de lei. La nivel global, producţia a generat 44,7 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Un loc a urcat în top şi comedia „Un tataie de coşmar/ The War with Grandpa”, cu Robert de Niro şi Uma Thurman în distribuţie, care, în al 19-lea weekend de la lansare, a fost vizionată de 419 spectatori şi a generat încasări de 8.823 de lei.

Filmul de acţiune „Un hoţ cinstit/ An Honest Thief”, cu Liam Neeson în rol principal, a urcat două poziţii, până pe trei. În al 18-lea weekend de la debut, a înregistrat 193 de spectatori şi încasări de 4.906 lei.

Locul al patrulea a fost ocupat de filmul de aventuri „Dolittle”, cu Robert Downey Jr. în rol principal, în urcare două poziţii. Lungmetrajul a obţinut, în al 20-lea weekend, încasări de 3.450 de lei după ce a fost vizionat de 158 de spectatori.

Thrillerul de acţiune „Ava”, cu Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich şi Common în distribuţie, a coborât un loc în clasament, după al 15-lea weekend, în care a fost vizionat de 140 de spectatori şi a generat încasări de 3.123 de lei. Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de drama romantică „După ce ne-am certat/ After We Collided”, filmul live-action „Mulan”, animaţia „Salvaţi de crănţănei/ Animal Crackers”, thrillerul „Tenet” şi de filmul SF „The New Mutants”.

Thrillerul „Traducătorii/ Les traducteurs”, regizat de Régis Roinsard, care a debutat pe primul loc în box office-ul românesc în urmă cu două weekenduri, nu figurează ca parte a programului cinematografelor din acest final de săptămână.