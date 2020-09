Anisie ”s-a spălat pe mâini” în cazul tabletelor promise care nu ajung la copii. Am realizat eu o astfel de achiziţie?

Ministrul Educației, Monica Anisie, a fost întrebată marți într-o conferință de presă dacă nu a luat în calcul să demisioneze în condițiile în care tabletele promise elevilor nu vor ajunge la începutul anului şcolar. Anisie a spus că nu a luat în calcul pentru că nu ea nu s-a ocupat de această achiziție, ci ONAC, ministerul doar punând la dispoziţie banii necesari. "În semn de responsabilitate faţă de copii, elevi şi de colegii mei profesori trebuie să continui acest mandat alături de ei, având în vedere că începe un nou an şcolar altfel", a susținut Anisie. Ea a mai spus că a aflat din presă despre întârzierea acestei achiziții de tablete.

"Am realizat eu această achiziţie ca să pot să spun lucrul acesta? Având în vedere faptul că la Ministerul Educaţiei în toată această perioadă am făcut eforturi susţinute ca unităţile de învăţământ să aibă toate cele necesare pentru începutul de an şcolar, vorbim aici de proces de învăţământ, Ministerul Educaţiei se ocupă de procesul de învăţământ, atâta timp cât ne-am preocupat, avem astăzi rezultate, nu văd de ce mi-aţi pune o astfel de întrebare. Responsabilitatea ministerului a fost să acorde banii necesari achiziţiei”, a răspuns Monica Anisie.

Ea a susținut că nu renunță la mandat "în semn de responsabilitate": “În semn de responsabilitate faţă de copii, elevi şi de colegii mei profesori trebuie să continui acest mandat alături de ei, având în vedere că începe un nou an şcolar altfel”.

Monica Anisie i-a cerut premierului demiterea preşedintelui Oficiului Național de Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy, întrucât licitaţia pentru achiziţionarea celor 250.000 de tablete promise nu poate fi finalizată la timp.

Întrebată, în conferința de presă de marți, de ce nu a semnalat până acum că sunt probleme și de ce nu a luat măsuri, Anisie a susținut că la demararea licitației a fost asigurată de către șefa ONAC că procedura va fi realizată la timp. Ea a mai susținut că a aflat din presă despre întârzierea acestei licitații.